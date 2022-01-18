邀身障人士驗收 高雄台鐵內惟公車站友善啟用

高市交通局在中華一路新設台鐵內惟站雙向公車站，斜坡道寬度90公分以上且符合坡度1之12標準，可配合低地板公車停靠調整候車平台高度，便利輪椅族及年長者使用，整體設施由身障人士體檢，掛保證後完工啟用。

為加強台鐵轉乘公車服務，市府交通局新設內惟站公車站，205中華幹線及紅35公車等路線停靠。考量此站快慢車道的分隔島寬度較大，有足夠腹地條件削切分隔島施作公車彎，並增設斜坡道、欄杆及警示設施等，斜坡道依據無障礙通行規定標準而設置。

交通局指出，公車站完工後邀請高雄市身心障礙團體聯合總會副理事長蘇國禎到場體驗與檢視。蘇國禎說，台鐵內惟站的出入口動線有考量身障人士的安全性，坡度也是依據無障礙規範而設計，整體候車環境設施完善，盼市府持續提升高雄市公車站無障礙友善性。