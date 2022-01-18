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保全醫療量能 高市：除特殊情況外全面限制探病

中央社 / 高雄18日電

避免Omicron變異株衝擊醫療量能，高市府今天宣布，高雄市醫療院所除安寧病房探視等特殊情況外，全面限制探病；同時即日起授權接種站現場指揮官依狀況，自行決定現場預約、隨到隨打名額，鼓勵市民到場接種。

高市府日前曾宣布醫院及住宿型長照機構限制探病措施，包括門診陪病限1人、探病每天限1小時1人等，但昨天市府舉行專家會議討論後，決定再加嚴管制。

高雄市政府衛生局今天透過新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株傳染力強、潛伏期短，感染者輕症或無症狀比例高，為保全高雄市醫療量能，高雄市醫療院所將除安寧病房或開刀須陪伴等特殊情況外，全面限制探病。

同時為增進疫苗接種效率，市長陳其邁也指示，即日起，接種站現場指揮官可依各場站狀況，自行決定現場預約、隨到隨打名額，鼓勵市民到場接種。

高市府統計，目前高雄市第1類至第3類高風險人員，包含醫事人員、防疫人員、航空機組員、防疫計程車、防疫旅館等高風險人員已接種疫苗6萬4493人。

市府也針對75歲以上長輩，比照第1、2劑陸續發通知單以分區、分里、分時、分流的原則導引至大型接種站接種，截至16日已完成2萬900人接種。

衛生局表示，另針對65歲至74歲長者，如已接種2劑AZ者，這週也將逐戶發放通知單，至社區大型接種站接種。

對於已接種2劑莫德納的長輩，則以個別簡訊與宣傳單通知，或上網以預約系統預約接種，可自行選擇欲接種的疫苗；衛生局建議以BNT或高端疫苗混打為原則。

衛生局 高雄市 高端疫苗

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