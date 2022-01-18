減少人群接觸 台灣燈會引入LINE beacon智慧導覽
2022台灣燈會在高雄，因應COVID-19疫情，高市府導入700顆LINEbeacon設備，以智慧導覽取代人工導覽，減少人群接觸；同時也透過實名制控管進場人流，降低群聚風險。
高雄市政府今天發布新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，市府與LINE Taiwan公司合作，引入近700顆LINE beacon設備用於台灣燈會智慧防疫導覽，這也是台灣首次戶外大型展演全面使用LINE beacon。
市府表示，Beacon在國外博物館用於智慧導覽已行之有年，遊客進場前將手機開啟藍芽及GPS定位系統，讓現場的beacon設備主動偵測每名遊客正在觀賞的作品，LINE beacon就能像專屬導覽員一樣傳送作品介紹到遊客手機。
市府對中央社記者表示，LINE beacon數量多，涵蓋範圍就愈大，可提供的資訊也更多樣；以智慧導覽取代人工導覽，更可降低人群接觸風險。同時也會透過實名制，控管進場人流。
市府指出，以手持裝置即時接收LINE Beacon訊息推播，可獲得作品、活動資訊，還有遊客所在位置最近的廁所、市集、服務台指引訊息。
此外，賞燈遊客上「台灣燈會防疫平台」註冊，完成資訊登記後取得「燈會碼」，可再以優惠價新台幣99元加購「五行暢遊碼」，搭乘高雄市捷運、輕軌及公車、渡輪及YouBike等都有優惠，前20萬名加送虎爺小提燈「大吉虎」。
市府強調，今年燈會面臨防疫及振興經濟2大挑戰，盼打造防疫、智慧科技兼具的新形態燈會，讓遊客透過手持裝置QR Code掃描通行，減低防疫風險，也更能安心觀賞燈會。
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