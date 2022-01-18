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今年冬天特別冷！寒士尾牙今起送餐竟還短差四成

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「第32屆寒士吃飽30尾牙」今天起送禮到家，但截至今天募集量尚缺四成。記者徐白櫻／翻攝
「第32屆寒士吃飽30尾牙」今天起送禮到家，但截至今天募集量尚缺四成。記者徐白櫻／翻攝

三大基金會合辦的32屆「寒士吃飽30尾牙」今天開始發送年菜，但受疫情影響，高雄市與全國數量距離目標數量還差四成，不足額部分讓人傷透腦筋。基金會人員說，今年來電或上門捐款的人比往年少很多，平均金額也相對下降，深刻感受「這個冬天特別冷！」

「寒士吃飽30」活動邁入第32屆，寒士可獲得一份600年菜及一份紅包500元，今年因維持防疫安全延續去年以親送方式辦理，創世、華山和人安基金會聯合辦理。今年疫情進入第三年，去年台灣爆發本土疫情，與往年同期比較，目前募款非常不理想，各基金會人員僅募得六成經費。

基金會人員說，今年全台募款贈送2萬份年禮及紅包，高雄將發放1265份，無論是全台或高雄，截自今天開始送餐仍有四成數量尚未到位，不足份數將由總會經費先支應，目前持續募款，盼能出現轉機。

「第32屆寒士吃飽30尾牙」今天起送禮到家，預計將年禮及祝福紅包親送至全台近1萬2千名清寒植物人家庭、寒士、街友、單媽、清寒長輩手上。創世基金指出，疾呼各界伸援，一份年禮600元，一份紅包500元，是弱勢朋友一年中最豐盛的一餐，也是年節期間的救命錢，更蘊含社會大眾滿滿的愛與祝福。若社會大眾行有餘力，可以選擇個人或多人合捐，讓弱勢朋友及家庭平安過好年，相信能為自己帶來好福氣。創世基金會愛心專線：（07）790-5897分機9尾牙小組。

紅包 疫情 募款

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