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高品質打開新通路 屏東蜜棗外銷杜拜

中央社 / 屏東縣18日電

屏東是全台第2大蜜棗產地，目前正值產期，屏東蜜棗繼日前外銷日本後，獲得神農獎的高樹鄉蜜棗農潘志民最近又將蜜棗外銷杜拜。縣長潘孟安今天表示，要用高品質打開新通路。

潘孟安在臉書（Facebook）表示，「屏東蜜棗搭飛機到杜拜啦！蜜棗神農說他自己都還沒去過，蜜棗就比他先去了」。

潘孟安表示，屏東蜜棗已經在杜拜的超市上架，杜拜那方傳來照片，屏東的蜜棗到杜拜後，品質仍維持得相當好，雖然空運量不多，但是「我們要用高品質打開新通路」，之前他多次帶隊到中東食品展，讓屏東好物賣到中東。

潘孟安也請大家多買屏東蜜棗挺農民，現在正是時候。

潘志民向中央社記者說，去年第一次外銷阿拉伯聯合大公國的杜拜，由於只能空運，所以外銷量不多，只外銷了300公斤，今年第一次是10日出口，外銷量是300公斤，後續還會繼續出口。

潘志民是屏東唯一外銷到杜拜的蜜棗農，他用加強型溫室維持蜜棗的穩定生產，外銷地區有日本、杜拜和香港。他表示，外銷價格1公斤約120元至150元，外銷只是讓通路多元，穩定內銷價格，外銷價格並不會高於國內價格太多。

潘志民說，今年蜜棗受到去年入冬雨水影響，產量減少2至3成，價格比去年高了約2成，產期到3月底。

屏東縣政府表示，蜜棗種植面積557公頃，位居全台產量第二，佔全台30%，主要鄉鎮為高樹鄉、鹽埔鄉，其中高樹鄉種植面積就達321公頃，為全台第一的蜜棗生產鄉鎮，年產量1萬954公噸，產值約新台幣6.3億元。

縣府表示，屏東縣政府近年積極多元布局不同通路，並拓展海外行銷市場，去年屏東蜜棗出口外銷量約257公噸，出口值達1900萬元。

屏東縣政府 杜拜 潘孟安

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