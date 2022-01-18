用路人注意！南迴公路春節將設2處控制點

春節9天連續假期將到來，公路總局將南迴公路列為重要節點訂定門檻值示警，設置北上屏東端丹路及南下台東端森永草埔隧道南口2處「控制點」，建立截流小水庫，車流高峰期採「儲車水庫」和「慢進快出」策略。

公路總局表示，預估春節車流高峰期為1月28日、29日的返鄉潮；2月1至4日的出遊潮及2月3日至6日的返工潮，避免車流回堵，在瓶頸路段上下游路口設置2處控制點，利用號誌儀控管制車流。

2處控制點分別為北上屏東端的丹路和南下台東端森永草埔隧道南口，延長幹道綠燈秒數。截流小水庫路段點，北上為屏東端新路、麻里巴橋；南下則為台東端金崙、大鳥、南興及安朔交控中心。

公路總局強調，車流調節會依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數，讓車輛能慢進快出的前進，此外，警方會配合措施，派遣固定及機動警力在沿線路段實施疏導，呼籲用路人一定配合，避免影響行車順暢。

另1月29日至2月6日，每天上午7點至10點及下午4點至7點等兩時段，南下金崙至壽卡路段禁止砂石車通行。