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中央推班班有冷氣 高雄這所國小全校52人裝80多台！

聯合報 / 記者王昭月徐如宜／高雄即時報導
中央推「班班有冷氣」政策，高雄竹後國小全校52人，裝80多台冷氣，資源配置不成比例。記者王昭月／攝影
中央推「班班有冷氣」政策，高雄竹後國小全校52人，裝80多台冷氣，資源配置不成比例。記者王昭月／攝影

高雄空氣汙染嚴重，市府最早倡議工業區周緣學校推「雙機政策」，裝冷氣機與空氣清淨機，但有民眾發現，鄰近仁武工業區的竹後國小，全校6個年級8班共52人竟裝設高達80多台冷氣，出現冷氣機比學生數多的奇特狀況！

「公家錢也不能這樣花啦」，孫子念竹後國小的黃阿公說，竹後國小學生少，冷氣卻裝那麼多，配置不成比例。不只上課用的教室裝冷氣，不常用的教室也安裝，校舍外觀清楚可見掛滿冷氣機！學校冷氣夠用就好，多餘的應勻撥給不足的學校才公平，結果學校仍接受企業捐贈，冷氣裝那麼多，電費不計，每年保養費至少4萬多元，也是負擔。

竹後國小校長陳綵凰指自己去年8月到任，學校設備全都承接上任，現有冷氣機是2019年「班班雙機」政策下安裝，學校位在工業區，周遭企業善意捐贈，學校不可能拒絕。至於電費則由師生每學年交500元共同支付，其中100元用作保養維修，儲值在班級冷氣公積金內，上課若吹冷氣就計價，學末如有剩餘便歸還師生。

高市教育局國小教育科長曾惠蘭說，按國教署規定，學校申裝冷氣的核定空間以一般教室，專科教室、圖書館及幼兒園教室為主，教育局初審後再送國教署複核，

高市教育局調查，竹後國小符合申裝冷氣的教室共31間，搭「班班有冷氣」專案，共核定77台冷氣，一般教室原則上裝2台，圖書館等空間可能裝到3台以上。至於企業贈予部分，若對方有指定學校及用途，尊重捐贈者，後續公部門若再補助就會有調整，不會重複補助。

班班有冷氣 教育局 圖書館

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