屏東市發500元消費券還有3萬多人未領 1月23到27日可以補領

為振興消費，屏東市公所發放500元振興消費券，分三梯次發放，第三梯次昨天發完，領取率達82％，市公所指出，還有3萬多人未，未領者可在1月23日到1月27日在屏東市公所5樓大禮堂補領，若屆時沒有領取視同放棄。

屏東市公所指出，振興消費，發放面額500元的振興消費券，屏東市人口數約19萬6184人，分三梯次發放，領取率達82％，尚有3萬5千多人沒有領取。

市公所提醒，補領取者請依戶籍所在地門牌號碼分時段到公所領取，門牌號碼單數請在1月23日至27日上午8點到中午12點，門牌號碼雙數期限內下午1點半到5點半領取。

市公所指出，請市民自主分散日期領取，採主動分流，以戶籍所在地門牌號碼單、 雙數分上、下午時段􏰀取，防疫優先避免群聚，領􏰀取時請攜帶􏰀取通知單並全程戴口罩。