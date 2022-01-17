聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東市發500元消費券還有3萬多人未領 1月23到27日可以補領
為振興消費，屏東市公所發放500元振興消費券，分三梯次發放，第三梯次昨天發完，領取率達82％，市公所指出，還有3萬多人未，未領者可在1月23日到1月27日在屏東市公所5樓大禮堂補領，若屆時沒有領取視同放棄。
屏東市公所指出，振興消費，發放面額500元的振興消費券，屏東市人口數約19萬6184人，分三梯次發放，領取率達82％，尚有3萬5千多人沒有領取。
市公所提醒，補領取者請依戶籍所在地門牌號碼分時段到公所領取，門牌號碼單數請在1月23日至27日上午8點到中午12點，門牌號碼雙數期限內下午1點半到5點半領取。
市公所指出，請市民自主分散日期領取，採主動分流，以戶籍所在地門牌號碼單、 雙數分上、下午時段取，防疫優先避免群聚，領取時請攜帶取通知單並全程戴口罩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言