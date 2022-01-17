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2教授1醫師合力打造聊天機器人 助高市教育局反毒

中央社 / 高雄17日電

高市教育局與中央大學資工系教授吳曉光、葉士青及高雄長庚醫生蔡孟璋合作開發「反毒小幫手」LINE聊天機器人，助手機不離身的學子取得吸毒危害、醫療支援等毒品防治資訊。

蔡孟璋接受中央社記者電訪表示，自己長期與教育局合作到校宣傳反毒觀念，因為發現老師、志工等半專業人士和一般民眾很需要獲取毒品相關正確資訊，所以決定開發LINE聊天機器人，讓民眾輸入問題就能得到專業回答。

蔡孟璋也說，近年新興毒品發展快速，有人會因不清楚其危害而上當，所以在聊天機器人規劃「新興毒品專區」，即時提供如「瘦身藥物遭摻4級毒品」等相關新聞，方便使用者辨認毒品。

蔡孟璋也引用醫學統計表示，用毒者常與家裡關係不好，先前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全國升三級警戒時，也擔心民眾長時間在家裡會面臨額外壓力，所以特別設了「放鬆專區」，希望可以讓使用者有健康的放鬆方式、減緩焦慮。

中央大學資訊工程學系教授吳曉光則表示，團隊原先著重開發對話功能，後來也在使用者回饋下結合老師、教官在學校宣導反毒時可以使用的教材和測驗；並為了更理解使用者輸入的詞句，團隊持續加入青少年常用語彙和「超級搖頭丸」等最新毒品資料。製作團隊研究生之一高廷瑜也說，自己在製作過程中對毒品分類、吸食後症狀等都有更深入的認識。

吳曉光也期待，若未來資料庫與相關技術更成熟，可以做到從使用者輸入的字句，就瞭解對方是對毒品好奇、想瞭解，還是已經有施用意圖，讓學校、醫院等輔導機制，或警察等執法機關能及時介入，並結合心理輔導資源，讓毒品危害能被阻絕在更前端。

負責在學校進行反毒推廣的教官說，「反毒小幫手」聊天機器人雖是各方無償建置，目前開發版已有相當多功能；自己在進行反毒宣傳的時候，也常推廣給師生使用，成為校園防毒工具之一，目前已有1000多名使用者。

教官也希望，未來若能爭取到經費，可以為系統建置更完整的功能，並像「疾管家」一樣設立Line官方帳號，讓更多人可以簡單獲取毒品相關資訊，避免學生因口耳相傳收到錯誤訊息或因不夠瞭解毒品危害誤入歧途。

根據高雄市政府教育局資料，透過與檢警聯手反制校園涉毒，溯源斬斷藥頭、阻擋毒品入侵校園，並在去年入班宣導6437場次，搭配舉辦梗圖競賽、兒童布袋戲團、開發「極限神槍手」體感互動遊戲等宣導活動，高雄校園學生涉毒人數從民國108年61人次，去年已減少到41人次。

教育局並持續透過輔導與關懷，幫助涉毒學生回到正軌，由師長、教官、醫療單位和春暉志工愛心多方協助個案與家長，去年共促成23名學生重回校園。

毒品 反毒 教官 高雄市 教育局

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