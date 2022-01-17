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台灣燈會在高雄激推可愛動物區 奇幻絢麗療癒吸睛

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「台灣燈會在高雄」在駁二蓬萊倉庫推出可愛動物區，作品療癒吸睛。圖／高雄市文化局提供
「台灣燈會在高雄」在駁二蓬萊倉庫推出可愛動物區，作品療癒吸睛。圖／高雄市文化局提供

「2022台灣燈會在高雄」因應疫情，運用智慧新科技升級成為防疫新燈會。高雄市文化局表示，一方面運用策展概念，以長期或永久設置作品、增加城市公共藝術與街道家具為原則，另一方面以智慧導覽取代人工導覽，運用手持裝置減少人的接觸，並以燈會碼完成實名制。

駁二藝術特區蓬萊倉庫一畝田草地上，剛推出可愛新作「鳶尾花動物園Iris Zoo」，讓可愛動物們開放見客！作品運用霓虹燈管製作出7隻如彩虹般鮮豔色彩的動物，造型奇幻童趣，就像一處可愛迷你的夜間動物園。作品命名來自於希臘神話中彩虹女神Iris，藝術家希望這些可愛的霓虹動物們能成為女神Iris的使者，化作一道彩虹，帶領純淨的靈魂回到天國。

高雄市文化局長王文翠表示，「2022台灣燈會在高雄」在規畫時便考慮了許多防疫措施，「鳶尾花動物園」以簡單的動物線條勾勒童趣造型，彩色霓虹的夜間效果鮮明活潑，是出身高雄的藝術家Cindy Wang王怡璇的作品，未來也將長期設置為高雄的城市公共藝術。

「2022台灣燈會在高雄」因應疫情，以科技協助防疫升級，透過「燈會智慧防疫平台」註冊「燈會碼」，實名制控管進場人流，同時將以Line Beacon推播作品說明取代人工導覽，以手持裝置減少人的接觸，歡迎民眾先行註冊燈會碼，暢遊燈會安心防疫。相關防疫燈會碼指引可參考https://tw-light.tw/festival-pass.html

「台灣燈會在高雄」在駁二蓬萊倉庫推出可愛動物區，作品療癒吸睛。圖／高雄市文化局提供
「台灣燈會在高雄」在駁二蓬萊倉庫推出可愛動物區，作品療癒吸睛。圖／高雄市文化局提供
「台灣燈會在高雄」在駁二蓬萊倉庫推出可愛動物區，作品療癒吸睛。圖／高雄市文化局提供
「台灣燈會在高雄」在駁二蓬萊倉庫推出可愛動物區，作品療癒吸睛。圖／高雄市文化局提供
「台灣燈會在高雄」在駁二蓬萊倉庫推出可愛動物區，作品療癒吸睛。圖／高雄市文化局提供
「台灣燈會在高雄」在駁二蓬萊倉庫推出可愛動物區，作品療癒吸睛。圖／高雄市文化局提供
「台灣燈會在高雄」在駁二蓬萊倉庫推出可愛動物區，作品療癒吸睛。圖／高雄市文化局提供
「台灣燈會在高雄」在駁二蓬萊倉庫推出可愛動物區，作品療癒吸睛。圖／高雄市文化局提供

台灣燈會 動物園 疫情 駁二 高雄市

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