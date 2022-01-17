城市成為光樂園 屏東燈節三大燈區1月21日點燈

屏縣府舉辦5年屏東綵燈節升級2.0版，今年除沿續以往萬年溪燈區，加上最夯屏東縣民公園、勝利星村文化園區，擴大規模為「屏東燈節」，三大燈區呈現「糖」、「年味」及「家」主題，結合屏東往昔產業、歷史與人文溫度，從打造萬年溪《光之流域》變成整座城市的《光之盛宴》，1月21日點燈到2月28日，邀請民眾新年走春賞燈。

屏東縣府今年融入城市地景，將綵燈節擴大規模為「屏東燈節」，分為萬年溪、縣民公園、勝利星村三大主題燈區，總共48座燈飾，今也秀出可愛虎年小提燈「如虎添翼」與夜光風車「虎虎生風」，21日點燈及燈節活動現場發送。

萬年溪燈區從萬年溪仁愛路至棒球路段，涵蓋萬年公園、復興公園二座公園在內，有22座燈飾，萬年溪景觀橋變成一道劃破星空銀河，設置動力機械的造型太空梭燈飾，搭配燈光、煙霧及音效，宛如太空梭一飛沖天。沿岸1.8公里長的人行道樹以水藍、檸檬黃、水粉及玫瑰金4種燈光妝點，十分夢幻。

縣府近年改造萬年溪畔復興公園，大膽破堤後引萬年溪水進入公園，成為最美水域生態公園，今年首次結合萬年溪布展燈飾，規畫水舞燈光秀。

榮獲12座國際大獎縣民公園，前身舊紙漿廠，燈區即以「光、影、糖、紙」為主題，配合縣民公園工業遺址及貫穿公園的殺蛇溪，透過燈光藝術交織歷史的紋理，見證紙漿廠的轉型，回首屏東「糖都」的燦爛榮光。先前在看海美術館轟動「春江獸」，這次400公斤重的巨獸化身「年糕怪獸」在縣民公園與大家見面。

勝利星村燈區12座燈飾以「家」為主題，復古懷舊與童趣幽默詮釋「老家」樣貌，大小朋友喜愛史努比合作，史努比將在勝利星村各個角落出沒，還有史努比公車及Pbike，讓史努比陪伴大家過年，超級可愛。

除燈飾外，文青市集及藝術展演，勝利星村燈區燈節期間舉辦「舊好勝-揮別冬墨·除舊佈新Ｘ春聯市集」及「樂虎Show-屏東街頭藝術派對」，縣民公園燈區「晴空藝文町」、「星光市集」、「微風BAR」和「山海屏行定目劇」。

縣府規畫免費接駁車串聯燈區，燈節期間每天下午5點至10點，每15到20分鐘一班車，從屏東轉運站發車，行經勞工公園（前勞工育樂中心）、復興圖書館、縣民公園（棒球場對面）、幸福公園站、勝利星村、移民署站等。