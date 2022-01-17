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壽山動物園推出首本繪本 紅毛猩猩咪咪當主角

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
壽山動物園邀請生物繪本插畫家玉子，推出第一本動物繪本書「壽山好夥伴-走進動物的生命故事」。圖／高市觀光局提供
壽山動物園邀請生物繪本插畫家玉子，推出第一本動物繪本書「壽山好夥伴-走進動物的生命故事」。圖／高市觀光局提供

高雄壽山動物園從去年5月休園整建，預計今年9越全面開園，在休園期間動物保育工作不停歇，與插畫家玉子合作，去年底推出首本動物繪本「壽山好夥伴-走進動物的生命故事」，以人氣動物紅毛猩猩咪咪為主角，描繪出野生紅毛猩猩和環境保育的難題。

壽山動物園表示，因人類對林地的破壞和非法的捕抓，導致森林面積及紅毛猩猩大量的減少，紅毛猩猩已在絕種的邊緣，全世界僅存 5 、6 萬隻不等，這次的繪本主角紅毛猩猩及老虎、馬來熊的收容經歷都是真實發生的故事，讀起來讓人十分動容。

動物保育並非遙不可及，只要更多了解，每個人都是推廣動物保育的小尖兵，舉手之勞就能讓地球綠肺的森林長存，拯救更多的野生瀕危動物。

動物園中心莊絢智主任說，休園整備期間動物園例行工作都沒有暫停，內部除了扎實地進行員工、導覽志工及說故事志工的教育訓練課程外，動物園志工隊也參與各種保育推廣活動，以「行動動物園」方式，派出說故事專長的志工到校園、圖書館、書店、社福團體等單位，希望透過繪本讓更多人了解野生動物保育、生命與地球環境教育的重要性。

為讓更多民眾近距離感受故事繪本的魅力，壽山動物園也邀請有志工界「孫越叔叔」響亮名號的蔡親廣（阿松爺爺）導覽志工和逗趣的「猩動哥」布偶，在誠品書店分享繪本故事和闖關遊戲，現場反應熱烈。未來動物園也將持續出版不同動物的主題繪本，讓更多人了解動物的生命故事。

導覽志工阿松爺爺分享動物繪本故事。圖／高市觀光局提供
導覽志工阿松爺爺分享動物繪本故事。圖／高市觀光局提供
壽山動物園以「行動動物園」方式進行繪本書推廣活動。圖／高市觀光局提供
壽山動物園以「行動動物園」方式進行繪本書推廣活動。圖／高市觀光局提供

壽山動物園

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