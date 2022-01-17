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左營機20基地公辦都更 預計3月公告招商

中央社 / 高雄17日電

高市府今天在北市舉辦「左營區機關用地（機20）」都市更新招商說明會，預計3月正式公告招商。都發局表示，高雄積極招商引資，4年內可提供6萬個就業機會，投資前景可期。

繼14日在高雄舉辦「高雄市左營區機關用地（機20）單元1、2土地」都市更新事業首場招商座談會，今天由副市長林欽榮率隊北上舉辦第2場招商座談會，吸引近25家潛在投資者參與，不乏大型壽險、建設公司等。

都市發展局會後新聞稿表示，與會業者關心市府分回的辦公及社福設施，是否需設獨立出入口、停車場，及可否分割成獨立地籍及預售房屋、評選時是否需提權利變換計畫等。都發局會參考提問意見，補充至招商文件。

林欽榮說，高雄市半導體產業S廊帶已成型，目前有多項計畫正在進行，台積電也確定至楠梓煉油廠基地設廠。機20基地位於S廊帶沿線，以往作為水肥廠、瀝青廠等使用，這次將透過公辦都更案轉型為住宅區。

林欽榮表示，未來機20可提供企業就業人口居住，並且透過導入民間投資，興辦約110戶全齡社會住宅及日照中心、身障照顧機構等公益設施回饋地方，符合公辦都更的公益性。

林欽榮說，機20權屬單純，全為公有土地，由國產署與高市府合作共同推動都市更新，適用「高雄都更168專案」，即土地所有權人100%同意參與都更，並於都更事業計畫及權利變換計畫報核後6個月內核發都市更新核定函，及報核後8個月內核發建築執照。

都發局長吳文彥說，在市長陳其邁積極招商下，高雄已引資新台幣5000億元，4年內將提供6萬個就業機會，高雄投資前景可期。全區預估投資金額約98億元，市府已完成都市計畫變更及水肥廠的拆除、養工處也確定搬遷時程，招商簽約後，實施者即可展開各項事業。

依都發局資料，機20基地方整，招商面積合計約1.4公頃，位於民族一路旁；鄰近國中小、高中，距高雄榮總不到500公尺；10分鐘車程內可達高鐵左營站、國道交流道鼎金系統及漢神巨蛋、義享天地商圈，區位相當良好，屬北高雄高開發潛力地段。

這次招商分2單元並採權利變換方式招商，有意願投資者也可同時投標2個單元，擴大整體規劃效益。招商文件草案公開閱覽至1月25日止，預計3月公告招商。

都更 林欽榮 都市更新

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