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結合在地意象屏縣1鄉鎮1特色公園 今年建17個共融公園

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府在林邊火車站前打造共融遊戲場，縣長潘孟安（右三）、立委周春米（右二）出席動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣府在林邊火車站前打造共融遊戲場，縣長潘孟安（右三）、立委周春米（右二）出席動土典禮。記者劉星君／攝影

屏東縣府繼和平公園、永大公園與麟洛客家花轎遊戲場陸續完工，縣長潘孟安規畫一鄉鎮一特色共融遊戲場，陸續在去年底、今年初動土，預計打造17處共融遊戲場，經費共5億7千多萬，縣府自籌與中央爭取都有，預計兒童節、暑假前完工，讓屏東縣成為兒童的遊樂園。

縣長潘孟安說，縣府致力改善各鄉鎮罐頭式遊具與老舊公園，提供民眾優質公共空間，讓公園不再只是作為居民休憩使用場所。縣府團隊落實孩童表意權工作坊，讓孩童們設計出符合自己心目中的公園。

屏東縣府今在林邊鄉林邊火車站前、佳冬鄉佳冬國小，舉行共融遊戲場動土典禮。林邊鄉選在林邊火車站前廣場，交通旅遊處負責，交旅處長黃國維說，林邊共融公園在林邊火車站出口，公園總基地面為6425平方公尺，縣府自籌3300萬元打造。

交旅處長黃國維說，林邊共融遊戲場兩大主題，「飛天火車」與「冒險森林」，火車結合車站意象，火車頭、熱氣球車廂等，滑梯高約，冒險森林有林邊在地農特產蓮霧，打造蓮霧小屋。遊戲場設計前舉辦工作坊，孩童們都說滑梯要越高越好玩。將孩童想法納入，飛天火車的滑梯有五米高。

佳冬鄉設在佳冬國小，面積約4千平方公尺，經費2200萬元，由教育處負責，教育處指出，佳冬鄉是六堆唯一靠海客庄，透過兒童表意權的參與，和孩子們設計具有客庄八卦門意象的樹屋溜滑梯，更有塔樓編織攀爬區、擺盪共融鞦韆區、體能訓練區、體健設施區、無障礙沙坑區及綠色隧道休憩區等設施。

潘孟安說，汰除罐頭遊具，打造共融遊戲場，去年底與今年初陸續動土，將打造17座共融遊戲場，希望能在兒童節、暑假前完工。

屏東縣府在林邊火車站前打造共融公園，有飛天列車主題，造型火車頭、熱氣球車廂。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府在林邊火車站前打造共融公園，有飛天列車主題，造型火車頭、熱氣球車廂。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府在林邊火車站前打造共融公園，縣府交旅處長黃國維（右）說明遊戲場主題，冒險森林，設計蓮霧造型小屋。記者劉星君／攝影
屏東縣府在林邊火車站前打造共融公園，縣府交旅處長黃國維（右）說明遊戲場主題，冒險森林，設計蓮霧造型小屋。記者劉星君／攝影
屏東縣府在林邊火車站前打造共融公園，縣府交旅處長黃國維（右）說明遊戲場主題，有飛天列車主題，造型火車頭、熱氣球車廂。記者劉星君／攝影
屏東縣府在林邊火車站前打造共融公園，縣府交旅處長黃國維（右）說明遊戲場主題，有飛天列車主題，造型火車頭、熱氣球車廂。記者劉星君／攝影
屏東縣府在林邊火車站前打造共融公園，有飛天列車主題，造型火車頭、熱氣球車廂。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府在林邊火車站前打造共融公園，有飛天列車主題，造型火車頭、熱氣球車廂。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 火車站 潘孟安

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