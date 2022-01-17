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高市8處浪犬群聚熱點 動保處朝結紮、減量努力

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市去年盤點全市人犬衝突狀況，共有20處熱點經努力後目前僅剩8處熱點待移除。記者林巧璉／攝影
高市去年盤點全市人犬衝突狀況，共有20處熱點經努力後目前僅剩8處熱點待移除。記者林巧璉／攝影

根據高市動保處資料，全市目前有8個流浪犬隻熱點待處理，多數是由當地里長通報，里上有多起流浪動物擾民狀況，才會被畫為熱點。去年共有20個熱點，經處理已移除12處，目前8個熱點有鳳山、小港、彌陀、永安、茄萣等行政區，狀況多是流浪犬群聚問題。

為解決流浪動物繁殖問題，動保處今年編列610萬2千元補助動保團體、善心人士進行流浪犬貓結紮。動保處長葉坤松指出，經過結紮的流浪動物如果不擾民，會採放回方式，如果被通報有擾民狀況則會誘捕。

市議員吳益政認為，市府應提供閒置空間供動保團體照顧流浪貓犬，「市府握有資源，找地一定比民間團體容易，如果可以出點地、出點錢就能大舉改善流浪動物狀況，何樂而不為？」吳益政質疑，動保處去年已答應要找適合公有地，時過一年為何遲無進度。

葉坤松說，找地設收容中心確實有難度，因犬貓收容中心被當成嫌惡設施，近日就有業主只是要蓋寵物繁殖場就被周邊里民陳情抗議。但還是會努力找地，與動保團體合作。

吳益政指出，貓狗與人最親近，如善加規畫甚至就是「社區貓狗動物園」，市府籌措高額整建動物園，「但誰天天去看長頸鹿？貓狗就在我們身邊，只要將衛生、環境、相關設施做好，收容中心甚至就是社區療癒中心。」

市議員黃柏霖認為，這些收容設施須公私協力才能做得好、做得久，市府提供行政、預算上的協助，讓有心想照顧流浪動物的人多一個伸展空間，也不用花自己的荷包做得苦哈哈，相信能把動物收容做得更好。

葉坤松表示，社區貓狗動物園的概念很好，但需要各方面條件俱全，目前在地團體多有經營各自的狗園，無論在照顧人力、物力等狀況都有一定的壓力，市府可協助找地但仍須有適合的空間和團體一起努力。葉坤松說，會持續努力，待時機成熟就能推動。

高市去年盤點全市人犬衝突狀況，共有20處熱點經努力後目前僅剩8處熱點待移除。記者林巧璉／攝影
高市去年盤點全市人犬衝突狀況，共有20處熱點經努力後目前僅剩8處熱點待移除。記者林巧璉／攝影

流浪動物 動物園 流浪犬

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