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打造全齡共融遊戲場 高雄凹仔底公園鳥巢遊戲場開放

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄凹仔底公園鳥巢遊戲場正式開放，以共融方式設計，親子玩得很開心。記者徐如宜／攝影
高雄凹仔底公園鳥巢遊戲場正式開放，以共融方式設計，親子玩得很開心。記者徐如宜／攝影

高雄市府工務局養工處在凹仔底公園設置鳥巢遊戲場，今天開放。市長陳其邁表示，凹仔底森林公園以共融方式設計，全市已經完工的有34處，規畫中有7處，今年會新建約13處，市府希望能在社區裡能夠增加共融公園的數量，滿足所有家長、小朋友與社區的需求。

陳其邁說，去年收到一張5歲小朋友寫的信，提到她在凹仔底公園玩，但這裡沒有溜滑梯和盪鞦韆，拜託市長能幫忙。所以陳就請工務局養工處規畫遊戲設施給小朋友玩，滿足親子的需求。市府今年也編列了4.2億預算，希望能加速共融公園的規畫與興建。

凹仔底森林公園鳥巢遊戲場施工經費1717萬元，依兒童遊戲場設施管理規範檢驗合格。近年來公園開闢或改造時，都同時規畫共融式兒童遊戲場，像已完成的福山公園、左營園道遊樂場等，都設有共融式兒童遊戲場。凹仔底森林公園遊戲場設計是以森林鳥巢來呼應公園的生態內涵與巨蛋展覽館的建築意象，並發揮巧思，在園區內設置各種不同大小及造型的彩蛋。

工務局表示，遊戲場採分齡分區設計，針對5至12歲的小朋友，營造3.7公尺高的鳥巢遊戲平台，並提供多種攀爬動線，滿足小朋友挑戰自我的需求；幼兒區口則設置彩蛋沙坑及磨石子滑梯；另外還有共融教具組合的訓練遊戲場，讓不同年齡的兒童能共同體驗。除了兒童，遊戲場也設置了單槓及Monkey Bar，讓成年人一起來運動，打造全年齡一體適用的共融遊戲場。

一位媽媽今天帶著2歲的兒子來試玩，兩人玩雙人盪鞦韆玩得很開心，媽媽說，這裡的遊具對孩童來說很安全，玩得來很放心。

高雄凹仔底公園鳥巢遊戲場正式開放，以共融方式設計。記者徐如宜／攝影
高雄凹仔底公園鳥巢遊戲場正式開放，以共融方式設計。記者徐如宜／攝影
高雄一名5歲小朋友寫信給市長陳其邁，指凹仔底公園沒有溜滑梯和盪鞦韆，拜託市長幫忙。記者徐如宜／攝影
高雄一名5歲小朋友寫信給市長陳其邁，指凹仔底公園沒有溜滑梯和盪鞦韆，拜託市長幫忙。記者徐如宜／攝影
高雄凹仔底公園鳥巢遊戲場正式開放，以共融方式設計。記者徐如宜／攝影
高雄凹仔底公園鳥巢遊戲場正式開放，以共融方式設計。記者徐如宜／攝影

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