六龜高中社區藝術共學療癒心靈 素人畫家聯展山城圓夢

高雄市偏遠鄉六龜高中結合專案，邀請六龜社區居民、公務人員以及長期住宿學校的教師們，組成「素人畫家培育工作坊」，由曾獲全國藝術教育貢獻獎的美術教師羅尹蔚指導，利用課餘及晚間開設課程，以六龜美景為主體，進行繪畫創作，透過畫作療癒心靈及紓壓。「畫我六龜美麗家鄉」素人畫家聯展，1月及2月將在六龜區觀光勝地「聚寶來」及六龜圖書館展出。

六龜高中校長梁華蓁表示，許多活動因為疫情都停擺了，校方決定開設「六龜素人畫家培育工作坊」靜態課程，邀請社區民眾參加，透過藝術創作療癒人心，更把六龜的山城之美及文化藹蘊，透過壓克力顏料及彩筆，躍然紙上。學員們透過一幅幅畫作，穿過十八羅漢山，走進新威森林公園，探訪扇平生態園區。

梁華蓁說，學校這群充滿活力且富教學熱誠的老師，不但積極在日間的學校課程，放學後更願意走出校園，把教學能量帶入社區，構建出一個學習型的社區。這次的課程，學員完全免繳學費，學校利用六龜在地的臉書社群招生，不到半天立刻額滿，許多社區居民還留言希望學校未來多多辦理類似課程，顯見學校與社區融為一體，在偏鄉山城展現終身學習的精神。

指導老師羅尹蔚從中部來到六龜偏鄉山城任教，把六龜當成自己第二個家鄉，近年來一直致力把六龜在地風景及文化，透過各類的畫作傳遞給社會大眾。這次的培訓工作坊，是以快乾而且顏色彩度鮮豔的壓克力顏料，以類似油畫技法及筆觸，融入類印象派的風格手法進行創作，學員們在畫布上細膩的筆觸，不但展現出對在地的濃厚情感，更堆疊出無可取代的回憶與自然風光。