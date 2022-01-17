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高市秘書長郭添貴上任 擅海洋精研管理
高雄市政府前秘書長楊明州昨天退休，市府秘書長遺缺由副秘書長郭添貴升任。郭添貴今天首日上班，他說，會對新職全力以赴，不辜負外界期望。
郭添貴現年60歲，公務職涯經歷高雄市政府文化局主任秘書、副局長、高雄市政府顧問、台灣港務公司總經理、交通部航港局局長、高雄市政府副秘書長等職。
郭添貴的專長為海洋、海運經營管理及發展、文化資產活化及招商營運、港灣城市願景擘畫及土地開發活絡轉型、5GAIOT產業及重大展演活動執行、運動場館提升暨城市運動品牌推動等。
高市長陳其邁也期勉郭添貴，在未來持續發揮其專業與溝通協調能力，使市府團隊效益再升級，讓高雄市政建設再創新局。
郭添貴學歷為中正理工學院土木工程系學士、國立中山大學政治學研究所碩士。
郭添貴經歷：
高雄市政府副秘書長
交通部航港局局長
臺灣港務公司總經理
高雄港區土地開發公司董事長
高雄市政府顧問
高雄市政府文化局主秘、副局長
高雄市政府府本部秘書、科長
高雄第一科技大學組長
財團法人中國驗船中心董事
財團法人船舶暨海洋產業研發中心董事
臺灣燈塔協會理事長
高雄流行音樂中心董事
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