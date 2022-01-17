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潮聲探索台灣山地音樂文化 重溫經典山地歌謠

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
「潮聲探索－台灣山地歌謠的流行年代」，藉由不同音樂載體，黑膠、匣式卡帶、卡帶的展示，及歷史影像、老物件呈現，帶領民眾看見音樂傳播發展演進，重溫潮州音樂產業的風華年代。記者劉星君／攝影
「潮聲探索－台灣山地歌謠的流行年代」，藉由不同音樂載體，黑膠、匣式卡帶、卡帶的展示，及歷史影像、老物件呈現，帶領民眾看見音樂傳播發展演進，重溫潮州音樂產業的風華年代。記者劉星君／攝影

台灣好基金會在屏東縣潮州鎮「潮書院」，每年規畫不同主題，帶領學子們從不同視角認識在地。今年1月推出《潮聲探索─台灣山地歌謠的流行年代》系列主題，透過故事展、放歌會與客廳小沙龍等多元形式，邀請大家打開耳朵，用心傾聽，重溫1960年代精彩音樂世界，探尋潮州在地的音樂故事。

「潮聲探索－台灣山地歌謠的流行年代」主題，將山地歌謠發展，系統性整理歸納，藉由不同音樂載體，黑膠、匣式卡帶、卡帶的展示，及歷史影像、老物件呈現，帶領民眾看見音樂傳播發展演進，重溫潮州音樂產業的風華年代。

現場展示黑膠、錄音帶等，有些也是共同策展人徐睿楷Eric Scheihagen的收藏。潮書院團隊爬梳資料，他們發現，1961年，台北的「鈴鈴唱片公司」錄製台灣首張山地歌謠專輯《台灣山地同胞跳舞歌集》，敲響錄製山地歌謠的第一鐘。之後，山地歌謠隨著錄製與傳唱蓬勃發展，在各地百花齊放，展現不同時空背景原住民的歡喜與哀愁之聲。

潮書院指出，屏東縣潮州鎮因地理位置及物產集散地關係，成為漢民族與原住民族往來易物的重地，在眾聲喧嘩1960年代，原住民的音樂幸運地在潮州保存下來。

1978年，潮洲鎮上「振聲唱片行」成立唱片公司，為鄰近鄉鎮部落歌手錄製卡帶，包括有「林班歌后」之稱的蔡美雲，知名部落歌手陳育修、朴秀花等人的作品皆在此完成。直至2000年唱片公司歇業止，共錄製上百張原住民音樂專輯，留下許多經典好聲音。

潮州鎮天聲樂器行老闆女兒林妏珊說，小時候跟著父親到原鄉賣吉他，記憶猶新，展場中還有一張她年約10歲時跟著樂器行的貨車合影。她也在音樂洗禮下，開設Do樂坊。她也將在展期活動客廳小沙龍，跟大家分享她藉由音樂與多元族群交朋友、搏感情的故事。

展場中也展出，藝人阿爆的母親錄製排灣族首張黑膠唱片。上周開幕，邀請瑪家鄉部落歌手卓亞麥演出，一起認識原鄉音樂。

「潮聲探索－台灣山地歌謠的流行年代」即日起展出到2月28日，每天下午13點到17點開放，1月29日到2月3日春節休展。展出地點台灣好基金會潮客廳（屏東縣潮州鎮西市路30號）活動相關訊息可到台灣好基金會x大潮．南扎根計畫 臉書粉絲專頁。

「潮聲探索－台灣山地歌謠的流行年代」，藉由不同音樂載體，黑膠、匣式卡帶、卡帶的展示，及歷史影像、老物件呈現，帶領民眾看見音樂傳播發展演進，重溫潮州音樂產業的風華年代。記者劉星君／攝影
「潮聲探索－台灣山地歌謠的流行年代」，藉由不同音樂載體，黑膠、匣式卡帶、卡帶的展示，及歷史影像、老物件呈現，帶領民眾看見音樂傳播發展演進，重溫潮州音樂產業的風華年代。記者劉星君／攝影
「潮書院」今年1月推出《潮聲探索─台灣山地歌謠的流行年代》系列主題，探尋潮州在地的音樂故事，屏東縣瑪家鄉部落歌手卓亞麥現場演出。記者劉星君／攝影
「潮書院」今年1月推出《潮聲探索─台灣山地歌謠的流行年代》系列主題，探尋潮州在地的音樂故事，屏東縣瑪家鄉部落歌手卓亞麥現場演出。記者劉星君／攝影
「潮聲探索－台灣山地歌謠的流行年代」，藉由不同音樂載體，黑膠、匣式卡帶、卡帶的展示，及歷史影像、老物件呈現，了解音樂傳播發展演進，藝人阿爆的母親錄製排灣族黑膠唱面。記者劉星君／攝影
「潮聲探索－台灣山地歌謠的流行年代」，藉由不同音樂載體，黑膠、匣式卡帶、卡帶的展示，及歷史影像、老物件呈現，了解音樂傳播發展演進，藝人阿爆的母親錄製排灣族黑膠唱面。記者劉星君／攝影
「潮書院」今年1月推出《潮聲探索─台灣山地歌謠的流行年代》系列主題，探尋潮州在地的音樂故事。記者劉星君／攝影
「潮書院」今年1月推出《潮聲探索─台灣山地歌謠的流行年代》系列主題，探尋潮州在地的音樂故事。記者劉星君／攝影

屏東縣 原住民 耳朵

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