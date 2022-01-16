疫情影響弱勢家庭 高市議員籲政府投注更多資源

年節將近，因新冠疫情影響不少弱勢家庭更需社會善心，高市議員宋立彬與梓官區大舍社區發展協會多年來持續舉辦「寒冬送暖梓官情 暖心暖胃梓官心」發出百份年菜與紅包。

宋立彬表示，服務處與社區協會常年舉辦關懷活動，由於新冠疫情嚴重影響市民朋友的生活及各行各業的生計，大家苦不堪言，也造成社會上物資的募集與愛心勸募的短少，讓需要社會救助的弱勢家庭與邊緣人口生活更形困難。「希望政府能更關心提供更多的資源照顧這些弱勢團體與邊緣戶。」

梓官區大舍社區發展協會理事長蘇信考指出，協會以「人飢己飢、人溺己溺」的宗旨推動關懷社會活動，希望拋磚引玉，讓更多在地企業和民眾提供愛心，協助弱勢家庭過好年。

宋立彬也說，梓官等沿海區域人口老化問題嚴重，中低收弱勢的生活也讓人憂心，雖然民間團體多樂意協助以補公部門的不足，但長遠仍需要政府提供更多預算資源挹注，未來在議會會注意相關預算編列以及推動社會照護工作的落實，設法創造有利弱勢長期照護的社會環境。