延續百年「親王松」價值 水道博物館開發紀念商品

慶祝台南自來水供水百年，台南市政府文化局規畫系列紀念活動。其中，1933年由日本親王伏見宮博義種植的琉球松，因別具文化價值，在前年枯萎移除後，館方特意保存部分已凋零松材，製作成各式特色紀念品，見證水道發展過往。

文化局長葉澤山說，原台南水道完工後，就在園區內修築南台灣第一座，也是當時全台最大的9洞高爾夫球場，1933年7月，愛打高爾夫球的伏見宮博義藉出訪視察水道設施機會來到山上高爾夫球場，體驗在南台灣揮桿樂趣，並親手種下8株琉球松；由於一度被誤傳是時任皇太子的裕仁天皇所植，長期被稱為「太子松」，直到水道博物館成立後，爬梳歷史，才正名為「親王松」。

水道博物館表示，這8棵親王松歷經近百年風霜洗禮，6棵在開園前就已枯萎凋零，2019開園時，原本還有兩棵由農業局認定為珍貴老樹並且列管照護，不過隔年又有一棵枯死，為延續這珍貴記憶，在台南市文資建材銀行協助，將這批琉球松移往建材銀行保存處理。

館方指出，琉球松，質地溫潤緻密，樹輪深淺清晰，幾何狀分布排列相當漂亮，本身還意義非凡，是最適用來製作百年紀念品材料，目前也正積極規畫，讓這珍貴歷史隨著木材永流傳。