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高雄首創眷村婚禮顧問 讓紅寶石婚夫妻重穿婚紗

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄鳳山「婚紗齊走，黃埔村遊」活動邀請3對結婚超過30年的老夫老妻，一同重溫過往結婚時的感動。記者陳弘逸／攝影
高雄鳳山「婚紗齊走，黃埔村遊」活動邀請3對結婚超過30年的老夫老妻，一同重溫過往結婚時的感動。記者陳弘逸／攝影

高雄眷村嘉年華最後一天，最後一站在鳳山黃埔新村；以住代護申請進駐的「眷戀小囍室」今天下午特地舉辦「婚紗齊走，黃埔村遊」活動，邀多名新人一起走進眷村拍婚紗；此外，邀請3對結婚超過30年的老夫老妻，一同重溫過往結婚時的感動。

今天下午「婚紗齊走，黃埔村遊」活動吸引近百人參與；60歲洪女與65歲丈夫結婚37年，但當時結婚時，沒能穿上婚紗，事隔多年，因女兒得知這個活動訊息，便替父母報名，一同帶著兩人到眷村，穿上婚紗也拍照留念，圓一個多年未完成的夢。洪女也說，雖然結婚多年，但穿上婚紗感覺還是很新鮮。

蕭榮璋從小在眷村長大，由長輩介紹認識妻子劉淑珠，兩人結婚滿40年，此外，今天也是蕭65歲的生日，也藉參加眷村活動，慶祝生日也紀念與妻子的紅寶石婚。

劉淑珠說，再次穿上婚紗的感受，感覺有點靦腆與彆扭，但能藉眷村的懷舊感，來紀念婚禮感覺很好也很特別。

由王思婷所創辦的「眷戀小囍室」，以文創婚禮名義，申請市府文化局以住代護政策，並成為第八期進駐成員，同時也是首個眷村內的婚禮顧問；她說，自己是外省眷三代，兒時也有與爺爺奶奶在眷村生活的共同回憶，因此，藉婚禮元素帶進黃埔新村。

鳳山黃埔新村，原為前海軍明德訓練班，同時也是高雄眷村最早活化的區域，市府文化局於2014年起推動「以住代護」計畫，以眷村文化保存與活化為核心，從鳳山到左營建業新村、岡山樂群村，7年來共累計媒合175戶。

蕭榮璋（右）與妻子劉淑珠（左），兩人結婚滿40年，藉參加眷村活動，慶祝生日也紀念與妻子的紅寶石婚。記者陳弘逸／攝影
蕭榮璋（右）與妻子劉淑珠（左），兩人結婚滿40年，藉參加眷村活動，慶祝生日也紀念與妻子的紅寶石婚。記者陳弘逸／攝影
高雄眷村嘉年華最後一天，最後一站在鳳山黃埔新村。記者陳弘逸／攝影
高雄眷村嘉年華最後一天，最後一站在鳳山黃埔新村。記者陳弘逸／攝影
60歲洪女（左）與65歲李姓丈夫（右）結婚37年，參加「婚紗齊走，黃埔村遊」活動，替妻子圓穿婚紗的夢。記者陳弘逸／攝影
60歲洪女（左）與65歲李姓丈夫（右）結婚37年，參加「婚紗齊走，黃埔村遊」活動，替妻子圓穿婚紗的夢。記者陳弘逸／攝影
高雄眷村嘉年華最後一天，最後一站在鳳山黃埔新村。記者陳弘逸／攝影
高雄眷村嘉年華最後一天，最後一站在鳳山黃埔新村。記者陳弘逸／攝影

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