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1922搶不到！ 高市加開預約系統近2萬劑莫德納BNT高端
高雄市衛生局表示，第19期1922預約系統，高雄市共412家各級醫療院所及19站社區接種站，提供12萬5569劑疫苗接種。未預約到的民眾，今天下午3點半高雄市府再加開市府預約系統，社區接種站增開8站次，提供莫德納、BNT及高端疫苗共1萬9500劑，供民眾預約接種，額滿為止，不開放現場登記接種。
18歲以上民眾，完成第2劑疫苗接種滿12周、84天即可接種第3劑疫苗。第19期1922預約系統，高雄有412家各級醫療院所及19站社區接種站，提供12萬5569劑疫苗接種。衛生局統計，1922預約系統高雄預約狀況是，莫德納提供6萬8485劑、預約率98%；BNT提供4萬5338劑，預約率20%；高端提供6516劑，預約率98%；AZ提供5230劑。
高雄市衛生局表示，未預約到的民眾，今天下午3點半再加開高市府預約系統，社區接種站增開8站次，提供莫德納7千劑、BNT7500劑及高端5千劑疫苗，供民眾預約接種，額滿為止，提醒民眾儘速上網預約，網址https://vaccine.kcg.gov.tw/。尚未接種第1、2劑者，也請儘速向合約院所預約接種，可上COVID-19防治一網通，疫苗地圖https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19。
衛生局表示，高雄市加開「第3劑」疫苗社區接種站，高端疫苗-1月20日高雄展覽館北館、1月22日大東文化藝術中心2樓；BNT疫苗-1月20日高雄展覽館南館、1月21日社教館、1月22日仁武里活動中心、1月22日大東文化藝術中心1樓；莫德納疫苗-1月21日高雄展覽館北館、1月22日高雄展覽館北館。接種時間為當日上午8點半到11點半及下午1點半到4點半。第3劑接種莫德納、BNT須滿18歲，接種高端須滿20歲。
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