1922搶不到！ 高市加開預約系統近2萬劑莫德納BNT高端

高雄市衛生局表示，第19期1922預約系統，高雄市共412家各級醫療院所及19站社區接種站，提供12萬5569劑疫苗接種。未預約到的民眾，今天下午3點半高雄市府再加開市府預約系統，社區接種站增開8站次，提供莫德納、BNT及高端疫苗共1萬9500劑，供民眾預約接種，額滿為止，不開放現場登記接種。

18歲以上民眾，完成第2劑疫苗接種滿12周、84天即可接種第3劑疫苗。第19期1922預約系統，高雄有412家各級醫療院所及19站社區接種站，提供12萬5569劑疫苗接種。衛生局統計，1922預約系統高雄預約狀況是，莫德納提供6萬8485劑、預約率98%；BNT提供4萬5338劑，預約率20%；高端提供6516劑，預約率98%；AZ提供5230劑。

高雄市衛生局表示，未預約到的民眾，今天下午3點半再加開高市府預約系統，社區接種站增開8站次，提供莫德納7千劑、BNT7500劑及高端5千劑疫苗，供民眾預約接種，額滿為止，提醒民眾儘速上網預約，網址https://vaccine.kcg.gov.tw/。尚未接種第1、2劑者，也請儘速向合約院所預約接種，可上COVID-19防治一網通，疫苗地圖https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19。