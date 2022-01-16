雙黃線卻畫左轉彎？ 高雄市交通局：單邊虛線可左轉

高市本館路鄰近高市第一殯儀館，過去從本館路320號的巷道至本館路時，只能右轉，不少需要左轉的車輛直接違規左轉，有居民表示這非常不方便，只能先右轉行經殯儀館，再迴轉通行。近日高市議員林于凱在臉書貼文，本館路320號的巷口已畫上左轉標線，但本館路上卻是雙黃線，難道要民眾違規左轉？交通局表示，去年已調整標線，雙黃線單邊也改為虛線，依法可左轉。

交通局表示，現行的標線已經修改，過去該巷口僅准右轉，民眾若要左轉，需往殯儀館後再回轉回來，但因有民俗上忌諱，去年會勘後，考量視距清楚，原雙黃線改成單側虛線（由巷口可左轉），以增加居民通行便利；而另一側維持實線（北往南禁止左轉進巷子），因停等車輛會影響視距造成危險，因此維持禁止左轉。

當地居民陳先生說，過去此路出來接本館路只能右轉，造成要去左邊的人都要右轉後經過殯儀館，再迴轉回來，「很不方便又天天需經過殯儀館，感覺很不好。」

一位在此路口等待左轉的民眾則表示，因為左轉會遇到對向來車，「感覺滿危險的」，且不少另一方向違規左轉要開進本館路320號巷道的車輛，不同方向的車輛都在此處聚集，讓人心理壓力頗大。

林于凱表示，過去此處標線只能右轉，但後來更改標線後也畫了左轉彎標線，但遇上對向車流會造成危險。

成大交通管理科學系主任鄭永祥表示，這是典型的因民意增設缺口的狀況，但左轉彎確實會與對向車輛衝突，增加行車風險，「安全和便利有時會互相衝突，我們要選擇安全至上，或者是便利？」鄭永祥也認為，台灣不少奇怪路型都是因在都市計畫時沒有將路型設計好，造成後續在標誌、標線上只能「收尾」。

高市本館路鄰近高市第一殯儀館，本館路320號的巷道從去年起開放左轉。記者林巧璉／攝影