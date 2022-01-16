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澎湖縣民疫苗第三劑接種踴躍 施打率達1成
澎湖縣政府昨上午至今天中午12點開放第19期新冠肺炎疫苗接種登記，澎湖縣府表示，民眾施打踴躍，自7日開放第三劑提前接種至今，施打率已達10%，目前第二劑施打率也有75%，提醒民眾盡速預約施打，提升自身防疫保護力。
澎湖日前傳有2名境外移入的印尼籍漁工確診，兩人CT值雖只有32、35，但澎縣府不敢大意，立即啟動疫調及隔離，目前2人都收治於三總澎湖分院負壓隔離病房。
澎縣府表示，澎湖常住人口約8萬1千人，自中央本月7日開放第三劑以來，施打率從3%至今已有10%，縣民透過1922疫苗預約平台進行登記，目前第二劑覆蓋率也有75%。
澎湖縣長賴峰偉本月10日至馬公第一衛生所接種追加劑半劑莫德納，後續沒有明顯不適，賴峰偉接種疫苗時也提醒，國內Omicron變異株疫情升溫，接種兩劑以上疫苗可預防重症及住院機率，縣民應踴躍向各鄉市衛生所（室）及合約醫療院所預約登記接種追加劑疫苗，提升自我防護力。
澎湖縣衛生局表示，第20期疫苗接種將於本月17日上午10時至22日中午12時開放預約登記，施打對象為1月30日滿12周（84天）18歲以上民眾，接種時間為1月24日至1月30日，請符合資格民眾於指定時間踴躍登記接種。
澎縣府強調，國內各廠牌疫苗存量充足，衛生局目前也正與各鄉市公所規畫農曆春節後設置社區疫苗接種站，相關疫苗接種資訊將擇日公布。
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