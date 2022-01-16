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中油「愛在大寮、寒冬送暖」連辦18年 送弱勢民生物資

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
台灣中油公司煉製事業部舉辦「愛在大寮、寒冬送暖」活動，今年邁入第18年，希望大家一起加入公益行列。圖／中油提供
台灣中油公司煉製事業部舉辦「愛在大寮、寒冬送暖」活動，今年邁入第18年，希望大家一起加入公益行列。圖／中油提供

台灣中油公司煉製事業部今天舉辦「愛在大寮、寒冬送暖」活動，行政室主任胡漢鯤表示，此活動今年已經第18年，明年還是會繼續，今年雖然賠了400多億元，但是公益還是要做，希望大家一起加入公益行列。

胡漢鯤表示，中油除供應優質的油品給消費大衆，平時援助弱勢家庭等公益活動更是不遺餘力。中油希望能藉由此次活動拋磚引玉，吸引更多團體或個人，一起來參與，使活動場面辦得更溫馨、物資更豐富，讓弱勢家庭能過個好年。

「愛在大寮」寒冬送暖活動，是大寮區低收入戶家庭過年前期盼的濟助活動。區公所為了給予弱勢家庭，在農曆年前夕提供最實際的協助。從民國94年起結合中油公司、社區發展協會、慈善團體、企業及善心人士等130多個捐助單位，直接發送民生物資給低收入戶及弱勢家庭，讓他們安心過好年。

中油公司煉製事業部是「愛在大寮、寒冬送暖」活動的主要贊助者之一。今天一大早胡漢鯤與行政室副主任林麗玲、公關組經理顏清瑞及行政室團隊30多人，趕到大寮區公所前廣場設服務攤位，把一袋袋的民生物資擺好，等待著弱勢家庭到來。中油提供了麵、魚罐頭、紅燒鰻罐頭等民生物資，以及大寮區特色農產品紅豆、蜜紅豆、白米送給受助戶。大寮區長黃伯雄感謝中油公司、慈善團體、企業單位及個人慷慨解囊，讓弱勢族群感受到愛心和溫暖。

台灣中油公司煉製事業部舉辦「愛在大寮、寒冬送暖」活動，今年邁入第18年，希望大家一起加入公益行列。圖／中油提供
台灣中油公司煉製事業部舉辦「愛在大寮、寒冬送暖」活動，今年邁入第18年，希望大家一起加入公益行列。圖／中油提供
台灣中油公司煉製事業部舉辦「愛在大寮、寒冬送暖」活動，今年邁入第18年，希望大家一起加入公益行列。圖／中油提供
台灣中油公司煉製事業部舉辦「愛在大寮、寒冬送暖」活動，今年邁入第18年，希望大家一起加入公益行列。圖／中油提供
台灣中油公司煉製事業部舉辦「愛在大寮、寒冬送暖」活動，行政室主任胡漢鯤表示，此活動今年已經第18年，希望大家一起加入公益行列。圖／中油提供
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台灣中油公司煉製事業部舉辦「愛在大寮、寒冬送暖」活動，今年邁入第18年，希望大家一起加入公益行列。圖／中油提供
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中油 弱勢家庭 低收入戶

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