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左轉車對決直行車？ 高巿議員要求闢路維持正交路型
高雄市議員林于凱盤點高雄市「奇怪路型」，透過臉書與用路人經驗交流，其中鹽埕區府北路、興華街口，易讓左轉興華街車輛與直行車出現車頭對車頭碰撞風險，引發討論。高雄市交通局表示，該路口右轉便道照理說不會做雙向，當時設計思維已不可考，近期會邀當地里長會勘，看是否調整為單向，搭配標線、槽化線，重新配置動線。
該路口離鹽埕警分局不遠，分局表示，該路口周邊車流不大，車速不快，肇事情況不算頻繁。經統計，110年該路口車禍約有13件（七賢、興華、府北、河西該岔路口），包含A2有6件、A3有7件。
住當地超過半世紀86歲黃姓老翁說，該路口看起來雖複雜，但當地人已經走得很習慣，車流算順暢，沒有想像中那麼危險。
記者實地從當地各路口通行感受，發現若有在興華街、府北路口停等再左轉通行，若不搶快，風險能大大降低，一旦左轉興華街車輛若搶快，就容易與直行車發生碰撞。
林于凱說，類似鹽埕區興華街、府北路口這類「不正常路口」在高雄市還不少，路口沒有正交，衍伸出奇特路型，後續要費很大力氣去善後，因此他日前審都發局年度預算時，在重劃區開發預算上要求列上一條附帶決議，就是高雄市重劃區所有路型設計一定要維持正交路型，寧可前端多費一些心思協調，而不是路開了發現問題再由用路人承受苦果，或需要花更多時間去調整。
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