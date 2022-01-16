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不忘做愛心！高雄仁武區公所聯合寒冬送暖 250戶受惠

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市仁武區公所今年如期舉辦寒冬送暖發放物資活動，共14個慈善團體參與、250戶弱勢受惠。圖／仁武區公所提供
高雄市仁武區公所今年如期舉辦寒冬送暖發放物資活動，共14個慈善團體參與、250戶弱勢受惠。圖／仁武區公所提供

高雄市仁武區公所每年春節前舉辦「人間有愛～寒冬送暖」活動，昨天如期在仁武里民活動中心辦理，結合14個慈善團體、企業關懷弱勢族群發放物資。區長吳茂樹表示，今年送暖物資不減反增，送暖物資達170萬元，有250戶家庭受惠，其中台塑公司更加碼發放現金800元，讓民眾過個好年。

仁武區公所社會課表示，今年受疫情影響，原本擔心已連續舉辦12年的物資聯合發放活動因此暫停，幸好多個慈善團體年前主動詢問、弱勢民眾也參與踴躍，主要發放對象為一至三類低收、中低收入戶，及因疫情無法工作或補助費遭註銷造成貧困的邊緣戶，共計250戶。

仁武區公所社會課表示，有些弱勢民眾不願透漏個資給慈善團體，為服務民眾需求，邀集14個慈善團體於活動中統一發放，物資除米、醬油等日常用品、現金4000元與禮券300元，仁武分局警察志工中隊關注到冬天需求，也特別發放發熱衣，另有慈善團體與海產公司合作贈送甜蝦等。

未免因物資太多民眾帶不走，今年區公所準備提袋與20部推車，民眾登記後由工作人員專人服務，最後直接送上民眾的車。仁武區公所社會課指出，去年城中城大樓意外釀多人死亡悲劇，現場也由消防人員防火防災宣導、華山義剪、及稅捐稽徵處仁武分處稅務宣導等。

吳茂樹表示，非常感謝慈善團體及企業單位對社會真誠付出及無私奉獻，期待這些受助的民眾在農曆年前能感受到人間溫暖，也期望透過這樣的活動，發揮抛磚引玉效果，讓更多社會大眾看見善行義舉，一同響應關懷社會弱勢的行列。

高雄市仁武區公所今年如期舉辦寒冬送暖發放物資活動，現場準備手推車方便民眾領取物資。圖／仁武區公所提供
高雄市仁武區公所今年如期舉辦寒冬送暖發放物資活動，現場準備手推車方便民眾領取物資。圖／仁武區公所提供
高雄市仁武區公所今年如期舉辦寒冬送暖發放物資活動，共14個慈善團體參與、250戶弱勢受惠。圖／仁武區公所提供
高雄市仁武區公所今年如期舉辦寒冬送暖發放物資活動，共14個慈善團體參與、250戶弱勢受惠。圖／仁武區公所提供
高雄市仁武區公所今年如期舉辦寒冬送暖發放物資活動，區長吳茂樹（左八）致贈14個慈善團體感謝狀。圖／仁武區公所提供
高雄市仁武區公所今年如期舉辦寒冬送暖發放物資活動，區長吳茂樹（左八）致贈14個慈善團體感謝狀。圖／仁武區公所提供

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