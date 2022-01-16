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屏東全縣民生用電純綠能 潘孟安：2022年底達標

中央社 / 屏東縣16日電

全球淨零排放的目標下，屏東縣政府推動綠能政策，攜手能源業者今天進行光電場掛錶送電及動工儀式，縣長潘孟安指出，2022年底，屏東全縣民生用電百分百純綠能。

在屏縣府協助下，能源業者中租控股與力暘能源推動「天權四案99MW光電場」在16日進行掛錶送電儀式，同時舉行「義暘99MW太陽能光電場」動土典禮。

屏東縣長潘孟安接受媒體聯訪指出，綠能政策已是國家主流也是世界主要趨勢，縣府盤整非常多的劣地，也針對地層下陷區，讓沒有辦法耕種、養魚的土地能夠修養生息，也讓地主在期間有租金收入。

潘孟安指出，達到2025年非核家園，光電綠能是非常重要的措施，屏東目前已有897MW（百萬瓦），創造14億7000萬度的電，每年減省78萬公噸的二氧化碳排放，2022年將可達到屏東民生用電百分百來自綠能，向全台灣也向全世界宣告，屏東是乾淨的綠能城市。

力暘能源總裁古盛煇接受媒體聯訪表示，在屏東東港、林邊、佳冬、枋寮嚴重下陷地區進行種電，每100MW（百萬瓦）可以供3萬3000戶使用，未來將把綠能產業發展好，讓地主與投資方都達到雙贏的局面。

73歲的林姓地主將原本種植香蕉與蓮霧的8分土地承租給力暘能源種電，他告訴中央社記者，土地位於易淹水處，蓮霧每到收成時期，別人的收100顆，自己卻僅收50顆，乾脆將地用來種電收取租金。

屏東縣政府 種電 潘孟安

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