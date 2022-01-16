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美濃客家八音團長鍾彩祥告別式 李永得出席感念

中央社 / 高雄16日電

美濃客家八音團團長鍾彩祥月初辭世，今天舉行告別式，弟子齊聚演奏八音，送他最後一程。客委會和高市府頒發褒揚狀，文化部也呈請總統明令褒揚，感謝他對客家傳統文化推廣貢獻。

鍾彩祥1月7日辭世，享壽85歲，文化部長李永得、客家委員會副主委范佐銘及高市府客委會主委楊瑞霞等人出席告別式，向家屬表達慰問與關懷。高雄市長陳其邁日前也曾前往慰問致意。

此外，范佐銘和楊瑞霞也分別代表客委會和高市府頒發褒揚狀，另文化部也已呈請總統明令褒揚，感謝鍾彩祥對客家八音傳承的貢獻。告別式上，鍾彩祥的弟子更齊聚演奏八音，送老師最後一程。

李永得透過新聞稿表示，鍾彩祥的生命史可說是美濃地區客家八音文化縮影，演奏經驗豐富、知識淵博，且嫻熟客家生命禮俗與歲時祭儀，是台灣客家八音發展史中極為重要的民間傳統音樂翹楚；文化部未來將持續支持協助客家八音的傳承記錄工作，永續流傳珍貴無形文化資產。

楊瑞霞接受中央社記者訪問表示，鍾彩祥對客家文化技藝的發揚傳承非常有貢獻，八音是客家重要的傳統禮俗之一，鍾彩祥擔心文化傳承斷層，將八音推廣進入國小、國中社團活動中，如今逐漸開枝散葉，今年龍肚國中也要社團招生。

楊瑞霞說，去年9月13日她曾去探望鍾彩祥，看到鍾彩祥將老一輩傳承下來的曲調，手寫成譜，以利傳承，是相當珍貴的手寫稿，市府正著手相關保存事宜。

鍾彩祥民國27年出生，95年擔任美濃客家八音團團長，精通傳統客家八音的二弦、鑼鼓，帶領樂團多次受邀演參加各種藝術季、文藝季，及法國巴黎世界文化館「想像藝術節」、瑞士日內瓦台灣民俗藝術節客家八音等國內外演出。

文化部指出，鍾彩祥對美濃客家八音推廣及人才培育不遺餘力，曾獲102年「全球中華文化藝術薪傳獎」、104年「客家貢獻獎」；美濃客家八音團則於105年經文化部認定為重要傳統表演藝術「客家八音」保存者。

文化部 美濃 告別式

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