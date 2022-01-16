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高雄岡山自來水管線破裂 潭底、嘉峰里約700戶停水
高雄岡山今天上午自來水管線不明原因破裂漏水，影響範圍為潭底、嘉峰里，約700戶受影響，台灣自來水公司獲報後立即派員前往搶修，預計下午1時左右，即可修復完畢，恢復供水。
今天上午11時許，岡山區潭底里崑山東巷一處自來水管線不明原因破管漏水，造成附近約700戶停水，影響範圍為潭底、嘉峰里；水公司獲報後，緊急派員搶修，依目前搶修進度，預估3小時內，即可完成維修工作。
因管線破裂造成的非計畫性緊急停水，七區處也提醒，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警；剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，會因水壓較低可能延遲供水，若仍無水可用，可通知水公司，將派專人服務。
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