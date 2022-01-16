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科工館「文具島大冒險」螢光尺造林 還有太空人用的筆

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「文具島大冒險」展現有用千支螢光尺打造的森林場景，讓觀眾美拍。圖／科工館提供
「文具島大冒險」展現有用千支螢光尺打造的森林場景，讓觀眾美拍。圖／科工館提供

高雄科工館即日起至3月13日推出年度自策科普特展「文具島大冒險」，現場現各式文具的設計與科學。民眾還可以看到太空人在無重力環境下用的筆，還有用千支螢光尺打造的森林場景，讓觀眾美拍。

科工館長陳訓祥指出，發明始於人類的需求和想像，每一種文具的誕生，都和人類的演進史有著極大的關聯。文具除了功能性之外，還需要兼顧美觀及故事性。「文具島大冒險」特展就是以文具、設計、文創為主題，串聯文具的歷史、科學及創意，現場還有許多知名文具收藏家、藝人及網紅的珍貴文具藏品和科工館的印刷典藏品，讓觀眾大開眼界。

文具藏家沈昶甫的蒐藏品之一「太空人用的筆Fisher太空筆AG7」，是可在無重力的太空中用的筆。一般的鋼筆、原子筆在無重力的環境下自然無法使用，鉛筆的粉末會在環境中漂浮破壞機械設備，因此太空人所使用的是一種具有特殊加壓設計的筆，在無重力的環境、甚至在水中，都能書寫。展場中展出的這一款筆，也實際在阿波羅任務中被使用。

文具島大冒險特展共有8大展區、6種動手做體驗及3項任務解密。「時光隧道」展區現場提供探索燈及隨機任務，帶上你的探索用具，一起進入時光隧道，找尋古老文具所暗藏的密碼；「螢光尺森林」由上千把螢光尺和三原色燈光打造裝置藝術；「文具部落」展出文具病作者沈昶甫的珍貴蒐藏品，如太空筆、游標卡尺筆等，可以看到不同國籍的文具；「印泥沼澤」區可以把現在最煩惱的事情動動筆寫下來，蓋上專屬的delete印章，把紙揉一揉，丟進印泥沼澤內，就能跟煩惱說再見。

「文具大草原」的文具們都照了放大燈，在這裡可以在此翻閱文具故事書籍，還能和文具變身的動物們一起在草皮上盡情地翻滾玩耍；「文具工坊」展出科工館珍貴的印刷類館藏品，解放你的手作魂，用波蘭數學家發明的萬花尺畫出一朵朵專屬於自己的花。

文具藏家沈昶甫的蒐藏品「太空人用的筆Fisher太空筆AG7」，是可在無重力的太空中使用。圖／科工館提供
文具藏家沈昶甫的蒐藏品「太空人用的筆Fisher太空筆AG7」，是可在無重力的太空中使用。圖／科工館提供
高雄科工館「文具島大冒險」特展，現場現各式文具的設計與科學，還有各式手作體驗。圖／科工館提供
高雄科工館「文具島大冒險」特展，現場現各式文具的設計與科學，還有各式手作體驗。圖／科工館提供
高雄科工館「文具島大冒險」特展，現場現各式文具的設計與科學，還有各式手作體驗。圖／科工館提供
高雄科工館「文具島大冒險」特展，現場現各式文具的設計與科學，還有各式手作體驗。圖／科工館提供
高雄科工館「文具島大冒險」特展，現場現各式文具的設計與科學，還有各式手作體驗。圖／科工館提供
高雄科工館「文具島大冒險」特展，現場現各式文具的設計與科學，還有各式手作體驗。圖／科工館提供

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