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屏東聯合宗教祈福法會 祈眾神庇佑消弭疫情

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府與縣內各宗教團體發起「以愛為名、迎春祈福」宗教聯合祈福活動，今天在屏東市慈鳳宮、縣府大禮堂舉行祈福法會，縣長潘孟安（前排左三）等人共同為民眾祈求新的一年安居樂業祝禱。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府與縣內各宗教團體發起「以愛為名、迎春祈福」宗教聯合祈福活動，今天在屏東市慈鳳宮、縣府大禮堂舉行祈福法會，縣長潘孟安（前排左三）等人共同為民眾祈求新的一年安居樂業祝禱。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府與縣內各宗教團體發起「以愛為名、迎春祈福」宗教聯合祈福活動，今天在屏東市慈鳳宮、縣府大禮堂，明天在潮州鎮妙光禪寺、慈濟屏東分會、南州鄉精明寶宮等地舉辦為期2天共5場祈福法會，縣長潘孟安偕各局處長共同為民眾祈求新的一年安居樂業，期盼在眾神明庇佑下減緩疫情

縣府表示，參與宗教聯合祈福活動的包括屏東縣佛教會、道教會、全屏東基督教聯盟全人發展關懷協會(含基督長老教會排灣中會、天主教高雄教區)、慈濟慈善基金會屏東分會、一貫道屏東支會等。

潘孟安說，因應疫情，今年的宗教祈福儀式採簡單隆重方式辦理，希望透過宗教祈福，可為台灣帶來平安，消弭災厄；聯合祈福活動旨在發揚「崇天敬地」的傳統精神，希望透過虔誠、肅穆的宗教儀式，喚起人們心中的良善本性，在極端氣候變化及全球化情形下，可與環境共生共榮，減少各種災害產生，讓新的一年可以國泰民安、風調雨順。

在農曆過年前舉辦此祈福會，潘孟安感謝參加的貴賓和每年都盡心盡力的各宮廟、宗教團體等，大家共同發願，在慈鳳宮天上聖母以及各神明庇佑下，希望疫情有所減緩，讓百姓的生活恢復正常，今天的祈福活動，潘孟安也提醒各為善男信女，過年期間有許多祭祀活動，務必做好防疫工作，保護自己也保護他人。

他說，屏東縣各宗教團體聯合祈福活動今年邁向第8年，持續發揮安定人們心靈的工作，和整合社會的功能，並在慈善、醫療、教育、環保、藝術、人權以及諸多社會服務與福利事業上，貢獻卓著；期盼藉由集結宗教穩定社會人心之力量，為民眾身心健康祈福，帶來祝福與平安的力量，讓民眾能安心度過屏安幸福的一年。

屏東縣政府 潘孟安 疫情

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