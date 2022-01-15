疫情加原物料調漲 高雄年菜買氣依舊不減

農曆春節將至，近期陸續有民眾提前準備年菜、食材，面對國內疫情有升溫趨勢，高雄部分年夜飯訂桌餐廳暫仍不受影響，退訂情形不明顯，但也有不少民眾擔憂疫情，改以網購年菜回家享用，許多年菜買氣旺，未受疫情與原物料調漲影響，訂單依舊接滿。

高雄內門知名年菜業者，因原物料上漲，部分料理價格調升約30元，仍吸引許多故顧客前往購買，宅配訂單也暴增；前往選購的何姓男顧客特地從台南關廟開車到內門購買，他說，今天先來買些菜回家試吃，若合口味會持續光顧。

有近30年歷史的紅毛港餐廳，也是年夜飯、除夕圍爐的熱門餐廳，訂桌已達九成。紅毛港餐廳董事長顧問劉聯春說，過年面臨疫情與原物料調漲兩大衝擊，餐廳對現況且戰且走，但目前無論是年菜或餐廳訂購桌數，並無明顯差異，過年畢竟是大日子。

劉聯春說，今年訂桌依舊熱絡，且距除夕還有近半個月，訂桌已超過九成，僅少部分民眾有顧慮選擇退訂，餐廳考量，若疫情再次升溫影響內用，也會研擬讓顧客改期或轉為外帶因應，更藉此降低食材備料的困難。