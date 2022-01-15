人事令公布！ 郭添貴明天升任高雄市府秘書長
高雄市政府秘書長楊明州明天屆齡退休，市府人事處公布九職等以上異動名單，現任副祕書長郭添貴將升任秘書長。郭添貴歷任交通部航港局局長、台灣港務公司總經理及市府文化局副局長等職務，具備海洋、海運經營管理及文化招商等項專長。郭添貴說，會對新職全力以赴，不辜負外界期望。
高雄市政府發布新人事令，因應楊明州退休，秘書長遺缺由原任副秘書長郭添貴升任，明天生效。市府指出，郭添貴現年60歲，歷任高雄市政府文化局主秘與副局長、台灣港務公司總經理、交通部航港局局長、高雄市政府副秘書長等職。
楊明州申請退休前，高雄市有王啓川、張家興及郭添貴三位副祕書長，王曾任市府都發局長，張在陳菊執政時代曾任新聞局長。郭添貴則是中山大學政治學研究所碩士、中正理工學院土木工程系，學經歷豐富。郭添貴說，感恩與感謝，會對新職全力以赴。
楊明州投入公職38年，1月16日屆齡退休，公職生涯共經歷11任市長，曾擔任高雄市代理市長。市長陳其邁本月11日在市政會議致贈紀念品，並獻上暖心擁抱，給予最大祝福，感謝他在公務生涯的辛勞和奉獻。
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