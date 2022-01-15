澎湖青青社區營造 期許融入在地文化

澎湖推動青青社區有成，今年有19個社區提出社區營造成果發表，縣長賴峰偉期許青青社區要融入在地文化，促進文化再生。

澎湖縣政府今天在馬公中正堂舉辦青青社區營造競賽成果發表，共計全縣19個社區參加，湖西成功社區以 「炕窯野炊趣-別有風味」計畫蟬聯今年度金賞獎，菜園與二崁社區分獲銀賞，銅賞有龍門、講美和湖西等社區，今年新增有離島優選獎，各社區競爭激烈。

賴峰偉表示，過去任內推動青青草原，現任提升為青青社區，短短3年來，在200餘名社區規劃師的協助下，全縣96村里中有48個社區完成青青社區的營造。

賴峰偉說，青青社區不只是社區綠地，更強調在地文化精神，期盼其他社區能加入青青社區行列，創造文化產業再升級。

縣府建設處表示，縣府秉持為社區服務理念，以相信社區理念態度，來協助社區營造，提升社區公共空間品質，營造出各具特色的社區景觀，今年全縣共計有19個社區完成營造，增加綠地面積約1公頃。