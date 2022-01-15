快訊

高雄港華運倉儲傳工安意外 鷹架倒塌釀多人傷1命危

本土疫情蔓延 中信金下周一開始輪班居家辦公

澎湖青青社區營造 期許融入在地文化

中央社 / 澎湖縣15日電

澎湖推動青青社區有成，今年有19個社區提出社區營造成果發表，縣長賴峰偉期許青青社區要融入在地文化，促進文化再生。

澎湖縣政府今天在馬公中正堂舉辦青青社區營造競賽成果發表，共計全縣19個社區參加，湖西成功社區以 「炕窯野炊趣-別有風味」計畫蟬聯今年度金賞獎，菜園與二崁社區分獲銀賞，銅賞有龍門、講美和湖西等社區，今年新增有離島優選獎，各社區競爭激烈。

賴峰偉表示，過去任內推動青青草原，現任提升為青青社區，短短3年來，在200餘名社區規劃師的協助下，全縣96村里中有48個社區完成青青社區的營造。

賴峰偉說，青青社區不只是社區綠地，更強調在地文化精神，期盼其他社區能加入青青社區行列，創造文化產業再升級。

縣府建設處表示，縣府秉持為社區服務理念，以相信社區理念態度，來協助社區營造，提升社區公共空間品質，營造出各具特色的社區景觀，今年全縣共計有19個社區完成營造，增加綠地面積約1公頃。

社區營造 賴峰偉 澎湖

延伸閱讀

防杜疫情擴散 澎湖縣長賴峰偉感謝第一線消防人員

賴峰偉元旦升旗 宣布澎湖今年為環保年

澎湖變美麗 綠美化尖兵與環保騎士功不可沒

澎湖海廢再利用變「拾碎」名畫 盼城市永保乾淨

相關新聞

影／北部疫情延燒 陳其邁：強烈建議學校暫時別去本土個案縣市旅遊

北部疫情延燒，已有中南部縣市禁止學生跨縣市戶外教學，高雄市長陳其邁下午前往三鳳中街行銷「高雄過好年」系列活動，原本的發紅...

為失智爺奶打造幸福村 聖功醫院歲末義賣籌建聖功家園

高齡時代失智人口漸增，高雄天主教聖功醫院因應失智、失能長輩照護需求，計畫在高雄燕巢區籌建「聖功家園」，但經費高達6億，負...

金城模範街「飛龍在天」燈飾超喜氣 成拍照新熱點

金門越來越有年味！有近百年歷史的金城模範街半空中近日出現巨型龍形花燈，以紅燈籠作為龍身，雙龍各據一方，「飛龍在天」的燈飾...

領虎年紅包希望落空 陳其邁臨時喊卡不發紅包

全市26處商圈「高雄過好年」系列活動今天起跑，高雄市長陳其邁下午前往三鳳中街主持啟動儀式，原本預定在商圈首發新年紅包，最...

屏東四重溪溫泉變裝路跑 北部疫情升溫全程口罩戴緊緊

屏東車城鄉四重溪觀光溫泉季去年點燈後，溫泉公園璀璨夢幻的燈海吸引遊客到訪，縣府陸續舉辦系列活動拉抬人氣，今天的變裝趣味路...

廳舍老舊要基層領工具DIY刷油漆 高刑大：因缺經費

高雄市警局刑警大隊去年底發出一篇公文，要求各隊、組室，要將刑大「當成自己家」來清潔及油漆，還不得假手他人或雇工處理；此舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。