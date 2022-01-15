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屏府結合宗教團體 展開5場「以愛為名」祈福法會

中央社 / 屏東縣15日電

屏東縣政府與縣境內各宗教團體共同發起「以愛為名 迎春祈福」宗教聯合祈福活動，今天起展開2天5場次的法會，縣長潘孟安率各局處長到會場念祝禱詞，為民祈福。

「以愛為名 迎春祈福」法會由屏東縣佛教會、道教會、全屏東基督教聯盟全人發展關懷協會（含基督長老教會排灣中會、天主教高雄教區）、慈濟慈善基金會屏東分會、一貫道屏東支會等宗教團體與縣府聯合舉辦，2天共計5場次祈福法會。

潘孟安今天率縣府各局處長在縣府會場及慈鳳宮，與各宗教團體一同為縣民祈福，他致詞表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今年宗教祈福儀式採簡單隆重方式辦理，希望透過宗教祈福的儀式，可以為台灣帶來平安，消弭災厄。

他說，宗教聯合祈福活動旨在發揚「崇天敬地」的傳統精神，希望透過虔誠、肅穆的宗教儀式，喚起人們心中的良善本性，同時，在極端氣候變化及全球化的情形下，可以與環境共生共榮，減少各種災害產生，讓新的一年可以國泰民安、風調雨順。

潘孟安指出，屏東縣各宗教團體聯合祈福活動今年已邁向第8年，持續發揮了安定人們心靈的工作，充分發揮整合社會的功能，並在慈善、醫療、教育、環保、藝術、人權以及諸多社會服務與福利事業上，貢獻卓著。

他表示，縣府期盼藉由集結宗教穩定社會人心力量，為民眾身心健康祈福，帶來祝福與平安的力量，讓民眾能安心度過屏安幸福的2022。

屏東縣政府 法會 潘孟安

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