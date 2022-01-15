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滿載溫暖的關懷物資 屏東歲末關懷總動員

中央社 / 屏東縣15日電

屏東春節送暖歲末關懷列車，滿載關懷物資，15日抵達7個鄉鎮，共同為823戶獻上祝福紅包及物資，提前將春節祝福送到低收入戶手中，共享年節氣氛。

屏東縣政府社會處今天發布新聞指出，攜手中華民國佛教慈濟慈善基金會、內埔鄉明龍宮慈善會、萬法寺、屏東縣佛教會、屏東縣燭光協會、屏東縣慧光慈善功德會、屏東縣興心慈善會，15日張燈結綵來到林邊鄉、枋山鄉、萬巒鄉、麟洛鄉、琉球鄉、泰武鄉與瑪家鄉等7個鄉鎮，共同為823家戶獻上祝福紅包及物資，提前將春節祝福送到低收入戶手中，共同感受年節氣氛，讓受助家戶直呼「很溫暖」。

慈濟加入屏東縣的歲末關懷活動已有9年，今年認助林邊鄉、枋山鄉、琉球鄉，號召志工到現場為家戶安排一系列的祈禱活動；麟洛鄉連續10年由屏東縣內埔鄉明龍宮慈善會認助，為低收家戶送上千元祝福紅包；萬巒鄉由在地的萬法寺認助紅包、屏東縣佛教會捐助物資；泰武鄉由參與春節送暖活動持續第10年的屏東縣燭光協會認助紅包；瑪家鄉由屏東縣慧光慈善功德會召集善心大使認助。

屏東縣政府社會處透過新聞稿指出，歲末關懷活動，物資相當豐富，滿滿的關懷讓民眾一台摩托車都載不完。

屏東縣政府 紅包 春節

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