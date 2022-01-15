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金門馬拉松補償來金跑友送紀念酒 首日近千人領取

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
不少跑友領完酒後，直接在總兵署玩起自拍，相當開心。圖／縣府提供
不少跑友領完酒後，直接在總兵署玩起自拍，相當開心。圖／縣府提供

為回饋已報名2022金門馬拉松並已抵達金門或仍依行程到金旅遊的跑友，縣府特別贈送每人「金門馬拉松休閒組300cc紀念酒」1瓶，今日是第一天發送日，來金跑友領取踴躍，截至下午3時30分止，共850人領取。

考量本土疫情持續攀升，金門縣政府在13日宣布，經全面考量並顧及地區鄉親健康安全下，決定延期辦理2022金門馬拉松，但因為有不少跑友已經出發來金門，為回饋已抵金或仍依行程到金旅遊的跑友，縣府展誠意，每人致贈1瓶「2022金門馬拉松休閒組300cc玻璃瓶裝紀念酒」。

縣府表示，絕大部分來金跑者都能體諒2022金門馬拉松延辦的無奈，跑者並多在金門本島迎著暖暖的冬陽自動在各地跑起來，同時參訪金門各名勝景點，反應良好。

縣府再次提醒來金跑友，記得備妥相關資料領取紀念酒；也提醒要「符合以下兩種資格條件者」得領取：（一）已完成報名2022金門馬拉松跑友者(競賽組或休閒組皆可)（二）於111年1月8日(週六)至1月15日(週六)期間班機由台灣來金門者(原為1/11-1/15，延長機票證明期間），如競賽組或休閒組皆報名者，僅可領取1份紀念品。

縣府提醒，獎品僅限親自領取，請跑友於1月15日(週六)至1月18日(週二)，至金城鎮「清金門鎮總兵署」專屬兌換服務櫃檯，並須檢附(1)身分證、(2)本人登機證(不限紙本或電子)、(3)號碼布。

2022金門馬拉松-專屬服務櫃檯服務時間為1月15日(週六)至1月18日(週二)每日上午9時至下午5時30分。詳情請見( http://www.km.edu.tw/news/19699 )網址。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

縣府為回饋已抵金或仍依行程到金旅遊的跑友，致贈每人1瓶金門馬300cc玻璃瓶裝紀念酒。圖／縣府提供
縣府為回饋已抵金或仍依行程到金旅遊的跑友，致贈每人1瓶金門馬300cc玻璃瓶裝紀念酒。圖／縣府提供
為回饋已報名金門馬拉松並已抵達金門或仍依行程到金旅遊的跑友，縣府贈送每人1瓶紀念酒，今日是第一天發送日，跑友領取踴躍。圖／縣府提供
為回饋已報名金門馬拉松並已抵達金門或仍依行程到金旅遊的跑友，縣府贈送每人1瓶紀念酒，今日是第一天發送日，跑友領取踴躍。圖／縣府提供

金門 馬拉松 疫情

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