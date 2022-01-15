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金城模範街「飛龍在天」燈飾超喜氣 成拍照新熱點

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城模範街的「飛龍在天」燈飾，相當喜氣，近日成為後浦老街夜晚的新景點。圖／金城鎮公所提供
金城模範街的「飛龍在天」燈飾，相當喜氣，近日成為後浦老街夜晚的新景點。圖／金城鎮公所提供

金門越來越有年味！有近百年歷史的金城模範街半空中近日出現巨型龍形花燈，以紅燈籠作為龍身，雙龍各據一方，「飛龍在天」的燈飾，充滿著喜氣，吸引不少人前往拍照打卡，成為近日後浦最IN的熱點，遊客都說，夜晚看起來真的很美，想不到在金門也有如此美景。

農曆春節即將到來，金門縣林務近期緊鑼密鼓在各鄉鎮重要節點進行綠美化布置作業，鎮公所希望將亮點帶入後浦老街，與林務所研商後，結合模範街特色與傳統，希望展現不同風格，帶給民眾耳目一新的感受。

金城鎮長李誠智說，這次的佈置由鎮公所同仁提案，以雙龍為創意發想，充滿年節氛圍的紅燈籠作為龍身，雙龍盤旋在模範街兩端，周邊的紅樓建築映襯，紅龍與陳氏家廟前的大紅燈籠海互相輝映，呈現濃濃的傳統中國農曆新年的氛圍。

值得一提的是，這次佈置的燈籠多數沿用去年使用過的舊燈籠，所有的固定的鋼絲纜線也盡量裝設在過往已設置的掛鉤上，除了節省經費、也保護兩側的建築物；歡迎民眾踴躍到模範街走走拍照留念，感受熱鬧喜氣的後浦老街。

金城鎮公所觀光課指出，模範街於西元1924年由金門縣商會集資興建，計分橫街和直街兩部分，都用紅磚拱廊建造。根據南洋引進的「五腳基」型式，街道兩旁都是二進店屋，第一進為洋樓，第二進為閩式建築，外觀整齊、古典雅致，兼具民國初年中國式建築及洋樓的美感，格局排列非常整齊，單拱拱圈更是優美的線條。

據了解，模範街的街道兩側平日便插滿國旗，古典與現代映襯，極富建築及景觀之美，是許多國內外觀光客拍照打卡的首選。

金城模範街的「飛龍在天」燈飾，近日成為後浦老街的新景點，白天也有不少遊客到場拍照打卡。圖／金城鎮公所提供
金城模範街的「飛龍在天」燈飾，近日成為後浦老街的新景點，白天也有不少遊客到場拍照打卡。圖／金城鎮公所提供
有近百年歷史的金城模範街半空中近日出現巨型龍形花燈，以紅燈籠作為龍身，「飛龍在天」的燈飾，充滿著喜氣，吸引新人到場拍照。圖／金城鎮公所提供
有近百年歷史的金城模範街半空中近日出現巨型龍形花燈，以紅燈籠作為龍身，「飛龍在天」的燈飾，充滿著喜氣，吸引新人到場拍照。圖／金城鎮公所提供
金城模範街的「飛龍在天」燈飾，相當喜氣，不少年輕人到場拍照打卡。圖／金城鎮公所提供
金城模範街的「飛龍在天」燈飾，相當喜氣，不少年輕人到場拍照打卡。圖／金城鎮公所提供

建築 金門 老街

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