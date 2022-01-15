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領虎年紅包希望落空 陳其邁臨時喊卡不發紅包

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「高雄過好年」系列活動今天從三鳳中街率先起跑，不少民眾搶購優惠年貨。記者徐白櫻／攝影
「高雄過好年」系列活動今天從三鳳中街率先起跑，不少民眾搶購優惠年貨。記者徐白櫻／攝影

全市26處商圈「高雄過好年」系列活動今天起跑，高雄市長陳其邁下午前往三鳳中街主持啟動儀式，原本預定在商圈首發新年紅包，最後因疫情考量取消。陳其邁說，高雄沒有本土感染個案，也沒有社區傳播風險，但要採取高標準防疫，所以今年過年也會比照去年，提早到廟裡參香或各團體拜年，不會發紅包。

距離農曆過年還有兩周時間，高雄傳統年貨大街三鳳中街湧入買年貨人潮，但受到北部疫情延燒影響，市府派員在入口處舉牌提醒禁止試吃及監控人流。市長陳其邁會同三鳳中街主委伍進昌、立委管碧玲與李昆澤等人宣布「高雄過好年」起跑。

陳其邁指出，希望大家採買年貨要分流，分散採買時間，除戴口罩、清消外，另有熱食加蓋、不能試吃，也不能邊走邊吃等規定，假如情節嚴重會開罰，提醒大家注意。

陳其邁說，Omicron來得快，高雄現在沒有本土感染個案，目前看起來沒有社區傳播風險，考量過年期間會有南北移動人潮，要做好準備，現在桃園、北部雖然有一些零星的本土感染，但感染源幾乎都可以溯源，稍微放心，但是不可以鬆懈，要把防疫工作做好。

「基本上我們的社區是安全的」，陳其邁說，還是要採取比較高的標準來防疫，所以在今年過年在活動部分會沿用去年，他會提早到廟裡參香或去各團體拜年，今年不會發紅包。

全市26處商圈「高雄過好年」系列活動今天起跑，市長陳其邁率眾人在三鳳中街抽出幸運好籤，因防疫未發新年紅包，也未進入商店街。記者徐白櫻／攝影
全市26處商圈「高雄過好年」系列活動今天起跑，市長陳其邁率眾人在三鳳中街抽出幸運好籤，因防疫未發新年紅包，也未進入商店街。記者徐白櫻／攝影
高雄各大商圈迎接過年檔期，因疫情關係，三鳳中街入口處有人員舉牌提醒民眾要遵守防疫規定。記者徐白櫻／攝影
高雄各大商圈迎接過年檔期，因疫情關係，三鳳中街入口處有人員舉牌提醒民眾要遵守防疫規定。記者徐白櫻／攝影

陳其邁 年貨大街 紅包

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