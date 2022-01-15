為失智爺奶打造幸福村 聖功醫院歲末義賣籌建聖功家園

高齡時代失智人口漸增，高雄天主教聖功醫院因應失智、失能長輩照護需求，計畫在高雄燕巢區籌建「聖功家園」，但經費高達6億，負擔沈重，院方為此趁歲末舉辦愛心跳蚤市場義賣，包括院長楊儀華等修女們都端出拼布包、越南春捲、麵包等手作小物義賣，所得將全數捐輸，盼集結涓滴之力為需要照顧的失智爺奶們打造一處安養天年的「幸福村」。

為籌建「聖功家園」而辦的愛心跳蚤市場活動，今早在醫院附近南聖宮廟前廣場登場，規畫27攤，也搬來聖母像及祈福樹設立祈福專區供大家許願，現場除義賣惜福二手物，天主教修女們也各展手藝，端出美味越南春捲、法國麵包等手作小物，另有企業及鄰里捐贈餐包、杯子蛋糕、鮮奶茶等物參與義賣，念小三的天才小畫家洪康涵也捐出三幅珍愛的油畫作品參與義賣，大家攜手為籌建「聖功家園」而努力。

聖功醫院已故外科主任遺孀謝美貞說，丈夫生前即對醫院籌建「聖功家園」念茲在茲，如今這個夢想終於有機會實現。她表示，國內失智人口增多，但台灣能照顧失智老人的機構稀少，未來聖功家園不只規畫照顧失智者，也希望預防失智，值得大家盡一分心力。

聖功醫院預訂在高雄燕巢深水一帶興建「聖功家園」，土地屬聖功修女會所有，約3甲大，第一期工程先建1甲地，可供150床失能者及48名失智者住宿，另收30名日間照顧者。目前正進行水土持工程，預計今年底動工，2025年啟用，經費約6億元。

「這是責無旁貸的使命」，聖功醫院院長楊儀華說，聖功醫院20多年前創建時，即率先建置失智日照中心，儘管安置的人員不多，卻解決失智者家庭照顧的負擔，如今失智人口增多，醫院日照中心已不敷所需，因此選定環境很棒的燕巢區另建「聖功家園」，將來那裡會打破圍牆隔閡，與社區服務結合，運用醫療讓失智、失能長輩都能安心安養天年。