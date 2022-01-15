屏東四重溪溫泉變裝路跑 北部疫情升溫全程口罩戴緊緊

屏東車城鄉四重溪觀光溫泉季去年點燈後，溫泉公園璀璨夢幻的燈海吸引遊客到訪，縣府陸續舉辦系列活動拉抬人氣，今天的變裝趣味路跑，吸引數百民眾換上「奇裝異服」參加，一路從四重溪溫泉公園漫步到牡丹社事件紀念公園，完成重重趣味關卡，最後還有抽獎活動；因北部變種病毒疫情升溫，為防範疫情，參與民眾全程口罩戴緊緊。

縣府觀光傳播暨國際事務處表示，今年溫泉季系列活動，除了cosplay大賽外，還有首次舉辦的趣味路跑活動，總長4.6公里，採體驗方式沒有競賽名次，結合四重溪溫泉區週邊歷史文化景點包含「石門古戰場」及「牡丹社事件紀念公園」，參賽者邊跑步、邊欣賞清幽美麗的山景及得天獨厚的風景，活動免費，還送運動水壺及福安宮平安符1份，最後還有蘋果手機、平板及禮券的抽獎，吸引300多人參加。

四重溪觀光發展協會總幹事張正昇表示，四重溪溫泉季自去年11月12日點燈開幕後，在網路上引起熱烈討論，獲得廣大好評，當地的溫泉飯店自點燈後訂房電話接不停，預約住宿已客滿至2月，近期因北部變種病毒Omicron疫情嚴重，已有零星退房或延房，憂心會衝擊到近期的住宿率，為維護參與路跑民眾的防疫，特別提醒參與活動及旅遊民眾全程戴上口罩，大家配合度都很高。

縣府觀光傳播暨國際事務處表示，四重溪溫泉季的燈飾也將持續點亮至2月15日，提醒民眾把握最後賞燈時間，在四重溪留下美好回憶；疫情期間也請溫泉業者和遊客遵守相關防疫規定。