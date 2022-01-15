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屏縣府整合民間愛心力量 歲末送低收戶實質溫暖

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣佛教會理事長、萬法寺住持釋見引（右一）、縣府社會處長劉美淑（右二）發放紅包、民生物質給低收入戶。圖／屏東縣政府提供
屏東縣佛教會理事長、萬法寺住持釋見引（右一）、縣府社會處長劉美淑（右二）發放紅包、民生物質給低收入戶。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府結合全縣各佛寺、寺廟及民間愛心團體舉辦春節送暖．歲末關懷活動，發放給全縣低收入戶紅包1000元及物資，今天在林邊鄉、枋山鄉、萬巒鄉、麟洛鄉、琉球鄉、泰武鄉與瑪家鄉等7個鄉鎮，為823家戶獻上祝福紅包及民生物資，將社會的春節善心祝福送到低收入戶手中。

林邊鄉、枋山鄉、琉球鄉由中華民國佛教慈濟慈善事業基金會認助，慈濟自103年加入屏縣春節送暖歲末關懷活動，每年號召當地志工到發放現場安排祈禱活動，今年在活動前一天即到琉球鄉準備，張桂櫻向林邊鄉的鄉親傳遞祝福，她說，慈濟人就像螢火蟲一樣，燈光雖然微弱，只要團聚在一起就能照亮每個角落。社團法人屏東縣興心慈善會共同認助林邊鄉紅包，理事長黃陳素琴感謝縣府搭建平台。

麟洛鄉由連續10年「逗相挺」歲末關懷活動的屏東縣內埔鄉明龍宮慈善會，常務理事詹敏勝表示，因為認同縣府建構的慈善平台，開辦迄今從未缺席；110年起參與的內埔黎明元音廍，由經濟部統計處處長黃于玲與志工伙伴帶來豐富的民生物資，為與會家戶送上滿滿的新年祝福。麟洛鄉公所更連結代表會與在地資源，湧源堂加碼紅包、鄭成功廟、福聖宮、麟頂村東柵福德祠、焱芝手工皂及善心人士等為活動加碼愛心物資。

萬巒鄉由在地的萬法寺認助紅包、屏東縣佛教會捐助物資，住持見引法師也是佛教會的理事長，她認同縣府每年在歲末邀集慈善單位共同關懷弱勢，因此盡自己的一份心力響應，讓屏東更溫暖有愛，她讚揚縣府推出教育基金、脫貧計畫等創舉，幫助弱勢家庭，社會的角落有許多需要被幫助的人，溫暖弱勢家戶，宗教團體責無旁貸。

瑪家鄉由屏東縣慧光慈善功德會召集善心大使李燕鳳、劉宏輝、洪謙傅等共同認助，理事之釋眾慈理表示與瑪家的緣分很深，慧光與縣府合作物資銀行主要協助的就是屏北區，鄉親有物資需求或服務需要，可就近與原住民族家庭服務中心、社會處內埔區家庭福利服務中心等提出協助。

屏東縣政府結合全縣各佛寺、寺廟及企業家舉辦春節送暖．今天在林邊等7鄉為823家戶獻上祝福紅包及民生物資。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府結合全縣各佛寺、寺廟及企業家舉辦春節送暖．今天在林邊等7鄉為823家戶獻上祝福紅包及民生物資。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府結合全縣各佛寺、寺廟及企業家舉辦春節送暖．今天在林邊等7鄉為823家戶獻上祝福紅包及民生物資。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府結合全縣各佛寺、寺廟及企業家舉辦春節送暖．今天在林邊等7鄉為823家戶獻上祝福紅包及民生物資。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府結合全縣各佛寺、寺廟及企業家舉辦春節送暖．今天在林邊等7鄉為823家戶獻上祝福紅包及民生物資。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府結合全縣各佛寺、寺廟及企業家舉辦春節送暖．今天在林邊等7鄉為823家戶獻上祝福紅包及民生物資。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 紅包 佛教

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