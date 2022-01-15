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屏東四重溪溫泉季 300人趣味變裝路跑

中央社 / 屏東縣15日電

2021四重溪溫泉季趣味路跑活動在1月15日鳴槍開跑，300名參加者精心變裝，一路從溫泉公園漫步到牡丹社事件紀念公園，歡笑聲不斷，民眾直呼「開心又好玩。」

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天發布新聞稿表示，今年四重溪溫泉季系列活動，第一次融入趣味變裝的路跑活動，結合溫泉區周邊石門古戰場及牡丹社事件紀念公園歷史文化景點，參加者一邊跑步，一邊還可以欣賞清幽美麗的山景及得天獨厚的風景，吸引300多人參加。

參加者精心打扮贏得注目，像是裝扮成家喻戶曉的超級瑪利歐、搭配在地特色的洋蔥農夫家族、卡通史迪奇及動漫鬼滅之刃等系列裝扮，甚至有參賽者直接用氣球作為裝扮，打扮成葡萄水果樣，今天上午7時30分集結在四重溪溫泉公園，相當逗趣又壯觀的裝扮，讓不少遊客也拿起相機，拍下趣味的畫面，整場活動歡聲不斷、樂趣連連，民眾直呼開心又好玩。

傳播暨國際事務處透過新聞稿表示，四重溪溫泉季自去年11月12日點燈開幕後，在網路上引起熱烈討論，獲得廣大的好評，而四重溪溫泉季的燈飾也將持續點亮至2月15日，提醒民眾把握最後賞燈時間，在四重溪留下美好回憶。

溫泉季 屏東縣政府 路跑

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