快訊

直播／今新增6本土案例、境外移入72例 無新增死亡

F16V殉職飛官陳奕 家人失事海域招魂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄金獅寶寶迎虎年 過年限定版模樣超萌

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
金獅湖畔設置過年期間限定的金獅寶寶造型主題燈，夜晚點燈後可愛模樣比白天更清晰。圖／高市觀光局提供
金獅湖畔設置過年期間限定的金獅寶寶造型主題燈，夜晚點燈後可愛模樣比白天更清晰。圖／高市觀光局提供

迎接虎年到來，高雄金獅湖畔設置一座高度6米的金獅寶寶造型主題燈與蝴蝶造型燈座，入夜後閃耀浪漫光彩，下午4點至晚上9點，每逢整點還有10分鐘「燈光水舞秀」，過年走春可列入口袋名單。

金獅湖位於三民區，水域面積約11公頃，附設湖蝴蝶園是全台最大的溫室蝴蝶園，蝴蝶種類多達30多種。觀光局規畫「金獅寶寶過新年」，可愛的金獅寶寶矗立在蝴蝶園廣場旁邊。

觀光局指出，除模樣超萌的金獅寶寶外，蝴蝶館外的「3D地景彩繪及大理石毛毛蟲模型」，是一處可互動的地景藝術，另有「金獅湖橋燈光水舞秀」，以及香火鼎盛的「保安宮」、「道德院」，展現廟宇彩繪文化和精細雕刻藝術。

此外，遊客可行走登山步道通往金獅湖南側山丘海拔37公尺的「獅山」，金獅湖保安宮廟外有一座仿大陸盧溝橋的石橋，橋上共豎立206座石獅。

金獅湖風景區涵蓋十大景點，分別為全台最大網室蝴蝶園 、3D地景彩繪及大理石毛毛蟲模型 、金獅湖橋燈光水舞秀 、金獅湖保安宮 、金獅湖道德院、獅山、巨型金獅與206座石獅 、水上圖書館、金澄雙湖自行車路線、 金獅湖落羽松。

高雄金獅湖風景區景色宜人。圖／高市觀光局提供
高雄金獅湖風景區景色宜人。圖／高市觀光局提供
金獅湖落羽松，風景區呈現都會公園的優閒景致。圖／高市觀光局提供
金獅湖落羽松，風景區呈現都會公園的優閒景致。圖／高市觀光局提供
金獅寶寶與蝴蝶造型燈讓金獅湖展現全新風貌。圖／高市觀光局提供
金獅寶寶與蝴蝶造型燈讓金獅湖展現全新風貌。圖／高市觀光局提供

保安宮 觀光局

延伸閱讀

高雄全台首創5G XR O-RAN實驗場 5G應用服務方案搖籃

欣陸高雄水資源中心完工

高雄鼓山區倉庫火警 消防員到場20分鐘撲滅

高雄血庫存量全台最低 醫療用血量不足四天

相關新聞

蘭嶼機場防疫升三級搞烏龍 航空站：已撤除告示牌

台東蘭嶼機場昨立牌防疫三級警戒，引起島上居民抱怨，台東航空站今發布新聞澄清是誤會一場。航空主任詹淮元說，「機場工作人員防...

欠過年？ 台中購物節獎金發6成 粉絲頁被灌「討債文」

台中購物節上月抽出千萬住宅大獎後落幕，有不少中獎人反應還沒收到獎金，台中購物節官方臉書上留言不斷，民進黨市議員賴佳微也接...

高雄金獅寶寶迎虎年 過年限定版模樣超萌

迎接虎年到來，高雄金獅湖畔設置一座高度6米的金獅寶寶造型主題燈與蝴蝶造型燈座，入夜後閃耀浪漫光彩，下午4點至晚上9點，每...

屏東燈節21日璀璨登場 3大燈區試燈未演先轟動

「屏東綵燈節」今年擴大舉辦並更名「屏東燈節」， 將於21日登場，3大燈區最近試燈美不勝收，未演先轟時，去年7月底在車城鄉...

疫情防人潮群聚 金門縣宣布5所春節活動全改靜態布置

春節到五所走春，幾乎成為每個金門人春節必玩的行程。但受到COVID-19疫情持續嚴峻，以及Omicron等新興變異株迅速...

屏東雙流森林遊樂區整修休園 趕工提早於今天開園

屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區辦理園區售票口電動門加高及入口處鋪面改善作業，原定休園至1月20日，為讓遊客及早親近山林，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。