高雄金獅寶寶迎虎年 過年限定版模樣超萌

迎接虎年到來，高雄金獅湖畔設置一座高度6米的金獅寶寶造型主題燈與蝴蝶造型燈座，入夜後閃耀浪漫光彩，下午4點至晚上9點，每逢整點還有10分鐘「燈光水舞秀」，過年走春可列入口袋名單。

金獅湖位於三民區，水域面積約11公頃，附設湖蝴蝶園是全台最大的溫室蝴蝶園，蝴蝶種類多達30多種。觀光局規畫「金獅寶寶過新年」，可愛的金獅寶寶矗立在蝴蝶園廣場旁邊。

觀光局指出，除模樣超萌的金獅寶寶外，蝴蝶館外的「3D地景彩繪及大理石毛毛蟲模型」，是一處可互動的地景藝術，另有「金獅湖橋燈光水舞秀」，以及香火鼎盛的「保安宮」、「道德院」，展現廟宇彩繪文化和精細雕刻藝術。

此外，遊客可行走登山步道通往金獅湖南側山丘海拔37公尺的「獅山」，金獅湖保安宮廟外有一座仿大陸盧溝橋的石橋，橋上共豎立206座石獅。