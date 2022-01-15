聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄金獅寶寶迎虎年 過年限定版模樣超萌
迎接虎年到來，高雄金獅湖畔設置一座高度6米的金獅寶寶造型主題燈與蝴蝶造型燈座，入夜後閃耀浪漫光彩，下午4點至晚上9點，每逢整點還有10分鐘「燈光水舞秀」，過年走春可列入口袋名單。
金獅湖位於三民區，水域面積約11公頃，附設湖蝴蝶園是全台最大的溫室蝴蝶園，蝴蝶種類多達30多種。觀光局規畫「金獅寶寶過新年」，可愛的金獅寶寶矗立在蝴蝶園廣場旁邊。
觀光局指出，除模樣超萌的金獅寶寶外，蝴蝶館外的「3D地景彩繪及大理石毛毛蟲模型」，是一處可互動的地景藝術，另有「金獅湖橋燈光水舞秀」，以及香火鼎盛的「保安宮」、「道德院」，展現廟宇彩繪文化和精細雕刻藝術。
此外，遊客可行走登山步道通往金獅湖南側山丘海拔37公尺的「獅山」，金獅湖保安宮廟外有一座仿大陸盧溝橋的石橋，橋上共豎立206座石獅。
金獅湖風景區涵蓋十大景點，分別為全台最大網室蝴蝶園 、3D地景彩繪及大理石毛毛蟲模型 、金獅湖橋燈光水舞秀 、金獅湖保安宮 、金獅湖道德院、獅山、巨型金獅與206座石獅 、水上圖書館、金澄雙湖自行車路線、 金獅湖落羽松。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言