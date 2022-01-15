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欠過年？ 台中購物節獎金發6成 粉絲頁被灌「討債文」

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中購物節去年12月抽出千萬住宅大獎落幕，有不少人抽中現金仍未領到錢，紛紛上官方臉書留言抱怨。圖／台中市政府提供
台中購物節去年12月抽出千萬住宅大獎落幕，有不少人抽中現金仍未領到錢，紛紛上官方臉書留言抱怨。圖／台中市政府提供

台中購物節上月抽出千萬住宅大獎後落幕，有不少中獎人反應還沒收到獎金，台中購物節官方臉書上留言不斷，民進黨市議員賴佳微也接獲陳情，有人等了2個月還沒領到錢，呼籲「不要欠獎金欠過年」。台中市經發局長張峯源說，購物節有近5.6萬人次中獎，目前已發出6成，剩餘的獎金會在農曆年前發出。

購物節落幕後，有不少人在官方臉書抱怨領不到獎金。劉姓民眾說，去年11月寄掛號出去，現在都跨年了還沒收到，市府效率好棒棒？蘇姓男子喊「+1」，他去年12月初寄出去也沒消息；也有人說10月底中獎，被要求補件到現在也沒領到錢。

有蘇姓女子說，去年11月底寄發票等資料，後來等不及打電話去問，打了25通電話都電話中，直到最近才收到匯款；她秀出入帳資料，釣出有不少人回「這樣比較有信心等下去」。

賴佳微說，收到不少人陳情，甚至有民眾打電話到1999市民專線，卻要求自行打電話給「台中購物節」詢問，但服務電話在活動結束後已變成空號，難道要欠獎金欠到過年嗎？市府行政效率不彰，應該加以改善。

張峯源說，到5日截止，共收到5萬5975件兌獎案件，目前已完成匯款有3萬4256件，剩下的2萬多件都是抽中5000元的中獎者，會在農曆年前完成匯款；兌獎者得提供消費發票，如果發票遺失或失效，就不能領獎。

經發局說，購物節獎金來自公務預算，核銷程序較慎重，除兌獎小組初審中獎人個資，還須核對中獎發票號碼、金額與日期等，主辦單位也會複審，以確保公平性；因抽獎組數多，將加速核對過程。

市府說，兌獎小組審核通過後，將發送手機簡訊給中獎者，收到簡訊後15天就能收到獎金匯款；有兌獎問題，可撥打兌獎小組專線：（04）23896533詢問。

台中購物節已舉辦3屆，市府表示，去年登錄金額291億餘元，比前年成長223%，今年共有6萬多人獲獎；去年12月21日抽出千萬住宅大獎，由來自屏東的民眾抽走，今天將繼續舉辦第4屆。

台中購物節去年12月抽出千萬住宅大獎落幕，有不少人抽中現金仍未領到錢，紛紛上官方臉書留言抱怨。圖／取自「台中購物節」臉書
台中購物節去年12月抽出千萬住宅大獎落幕，有不少人抽中現金仍未領到錢，紛紛上官方臉書留言抱怨。圖／取自「台中購物節」臉書
台中購物節去年12月抽出千萬住宅大獎落幕，有不少人抽中現金仍未領到錢，紛紛上官方臉書留言抱怨。圖／取自「台中購物節」臉書
台中購物節去年12月抽出千萬住宅大獎落幕，有不少人抽中現金仍未領到錢，紛紛上官方臉書留言抱怨。圖／取自「台中購物節」臉書

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