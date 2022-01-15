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疫情防人潮群聚 金門縣宣布5所春節活動全改靜態布置

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府表示， 受疫情影響，今年迎新春農業展將全數調整成靜態展覽。圖／縣府提供
金門縣府表示， 受疫情影響，今年迎新春農業展將全數調整成靜態展覽。圖／縣府提供

春節到五所走春，幾乎成為每個金門人春節必玩的行程。但受到COVID-19疫情持續嚴峻，以及Omicron等新興變異株迅速擴散，縣府今天宣布，縣府111年迎新春農業展將全數調整改採靜態展覽，以往受到鄉親喜愛的烤肉、園遊會等活動，為避免人潮群聚，將全數取消。　

縣府建設處表示，以往農曆新年大年初一到初三，縣府所屬的農試所、林務所、水試所、畜試所、防疫所，均會共同籌辦迎新春農業展，但考量疫情加劇，縣府近日開會進行研議。

縣府表示，迎新春農業展活動於籌備會議時就特別關注疫情狀況，相關活動均隨疫情均辦理滾動式調整，雖然目前至1月24日維持疫情警戒標準仍為第二級，但近期COVID-19境外移入及國內本土確診案例日益增加，且過年期間返鄉人潮、遊覽走春人員眾多，並具有長時間、近距離接觸不特定人士特性，為加強防疫作為，同時避免攤商投入過多成本，部分易接觸之活動取消，調整為靜態布置展示為主。　

縣府表示，民眾進出園區須全程配戴口罩外，將請各所規劃固定出入口、增加設置清消設備，並全面落實實聯制。如後續有不確定感染者或社區感染等情事發生，整體疫情緊戒再升級，相關活動將全面取消，現階段則以加強防疫措施為原則。

迎新春農業展已持續辦理20多年，是地方上一大盛事，更是鄉親過年返鄉走春的必去之處，這兩年因疫情仍未穩定，導致部分活動規模有所縮減，請鄉親多加見諒。

金門縣府宣布，縣府111年迎新春農業展將全數調整改採靜態展覽。圖／縣府提供
金門縣府宣布，縣府111年迎新春農業展將全數調整改採靜態展覽。圖／縣府提供

疫情 COVID-19 春節

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