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蘭嶼機場防疫升三級搞烏龍 航空站：已撤除告示牌

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東蘭嶼機場昨立牌防疫三級警戒，引起島上居民抱怨，台東航空站今發布新聞澄清是誤會一場。航空主任詹淮元說，「機場工作人員防疫求好心切，誤打三級警戒」。圖／讀者提供
台東蘭嶼機場昨立牌防疫三級警戒，引起島上居民抱怨，台東航空站今發布新聞澄清是誤會一場。航空主任詹淮元說，「機場工作人員防疫求好心切，誤打三級警戒」。圖／讀者提供

台東蘭嶼機場昨立牌防疫三級警戒，引起島上居民抱怨，台東航空站今發布新聞澄清是誤會一場。航空主任詹淮元說，「機場工作人員防疫求好心切，誤打三級警戒」。

詹淮元說，蘭嶼機場工作人員因應國內本土疫情持續擴散，把機場防疫工作用三級警戒標準來做清消，卻不小心將立牌內容誤打三級警戒區，造成民眾誤會，發現錯誤後，已把立牌撤除掉。

他強調，防疫工作指引仍依據中央指示統一辦理，不會自動升級，蘭嶼機場工作人員求好心切，造成民眾誤會，相關作業將會更謹慎，也呼籲民眾配合機場防疫，降低感染風險發生。

過內本土疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心1月9日公布全國維持第二級疫情警戒標準至24日，不過，蘭嶼機場昨天立牌敬告航空站為三級防疫警戒區，引起民怨。機場發現錯誤，立即移除告示牌。

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