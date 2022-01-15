從水電工到消防器材董座 張來川高調行善盼成社會風氣

65歲的永揚消防安全設備公司董事長張來川是屏東恆春子弟，一路從水電工奮鬥打拚成董事長，幼時家境清寒的他，常憶起幼時父母張羅「圍爐餐」的憂愁表情，事業有成後投入慈善公益，也為家鄉低收入戶送暖，今年第5年以「認養人」身分出席恆春區歲末關懷活動，加碼送火災住警器；現任高雄市慈善團體聯合總會理事長的他說，「低調默默行善」、「為善不欲人知」時代已過去，行善應發揚成為「看得到」的社會風氣，讓善的力量不斷正向循環。

張來川是道地的恆春鎮山海里子弟，父親是討海人，國中畢業因家境清寒無力升學，父親為他買到台北的車票學一技之長，他從水電工學徒開始做起，退伍後回到高雄，白天在水電行上班，晚上開計程車，存到第一桶金後轉戰消防安全設備業，1999年和友人集資在高雄市創設永揚消防安全設備公司，現是國內製作消防安全設備大廠之一，業務遍及全球。

事業穩定後，張來川開始投入幫助遊民、弱勢族群工作，接下高雄市好人事好事運動協會理事長，並創立高雄市慈善社團理事長聯誼會，鼓勵大家「高調行善」；10年前為恆春老家的低收入戶送暖，分送價值4000元的紅包和民生物次，5年前因認同屏東縣政府辦理「春節送暖歲末關懷」整合慈善資源的理念，每年認養恆春鎮，今年還加碼贈送500個火災住警器。

「低調默默行善不是不好，但那是過去，我認為行善應推廣並發展成為『看得到』的社會風氣！」張來川說，，自己只有國中學歷，沒有過人的家世和背景，創業路上難免遇到曲折和顛簸，以毅力克服外，一路上遇到不少「送暖」的貴人，助他度過人生低潮，當自己有能力時也為需要幫助的人「送暖」，成立協會藉由好人好事表揚分享有愛的溫度故事，進而將慈善團體整合成更大的愛心力量，希望形成行善的社會風氣，讓善的力量不斷正向循環。